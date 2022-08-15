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Перечёркнутый автомобиль: запрещённые водителям лекарства могут начать маркировать

15.08.2022 87 0 1

Введение обязательной специальной маркировки для упаковки лекарств, скорее всего, приведёт к росту их цены.

 

Одно из самых серьёзных наказаний для водителей в РФ предусмотрено за вождение в нетрезвом состоянии. При этом бывают случаи, когда автомобилистов лишают прав по этой статье на основании обнаруженных в организме веществ, оставшихся после употребления медикаментов. Обычно в инструкции запрещённых препаратов для водителей есть пометка о том, что во время приёма лекарств следует воздержаться от управления транспортными средствами, но не все пациенты читают документы к прописанным врачами препаратам.

В начале прошлого месяца появилась информация о том, что в ГИБДД выступили за создание реестра препаратов, влияющих на состояние водителей. По словам начальника столичного управления ГИБДД ГУ МВД Александра Быкова, предложение было направлено в Министерство здравоохранения РФ. При этом инициаторы сочли, что нужны соответствующие знаки на упаковке препаратов: чтобы автомобилисты могли лучше разбираться в том, после приёма каких лекарств не стоит садиться за руль.

Как сообщает «Коммерсант», в Министерстве внутренних дел РФ одобрили идею Александра Быкова, касающуюся маркировки лекарств, несовместимых с управлением ТС. Предполагается, что на упаковке запрещённых препаратов будет соответствующее обозначение – в роли маркировки может выступить, к примеру, рисунок в виде перечёркнутого автомобиля в красном круге.

Согласно действующим ПДД, употребление «препаратов, ухудшающих реакцию и внимание» приравнивается к состоянию алкогольного или наркотического опьянения. Научный центр безопасности дорожного движения МВД весной выпустил пособие для инспекторов по выявлению нетрезвых водителей (в том числе после употребления препаратов). В методичке отмечены, в частности, кодеин, цикломед, тропикамид, прегабалин, баклофен и другие. Так, в документе сказано, что при немедицинском употреблении бензодиазепинов и барбитуратов речь автомобилиста становится нечёткой, кожа – бледной и с сальным налётом, кроме того, может проявиться пошатывание при ходьбе.

Судя по статистике МВД, на которую ссылается издание, за первую половину текущего года в РФ была зафиксирована 71 авария по вине водителей, находившихся под влиянием лекарств (показатель на 35,5% меньше, чем в январе-июне 2021-го). В них погибло 18 человек (на 10% меньше), травмы получили 97 участников (на 44,9% меньше). Для сравнения: всего за указанный период в РФ 4625 серьёзных ДТП с водителями в состоянии опьянения (на 13,6% меньше), в них жизни лишились 1214 человек (на 17,9% меньше), были ранены 6106 участников (на 14,1% меньше).

Напомним, в списке запрещённых для водителей числятся корвалол, валокордин, валидол, некоторые спазмоанальгетики, к примеру, тетралгин, а также обезболивающие средства солпадеин, нурофен плюс. Также к лишению прав может привести приём ряда противокашлевых, жаропонижающих, противопростудных и антигистаминных препаратов. Если предположить, что простудившиеся водители могут не садиться за руль во время лечения «запрещёнными препаратами», то аллергикам, очевидно, придётся сложнее. Отметим, возможно, куда более полезным было бы потратить силы и деньги на то, чтобы промаркировать разрешённые водителям лекарства, потому что сейчас поиск того же допустимого антигистаминного средства может оказаться настоящим квестом для обычного водителя с аллергией.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармпроизводителей Виктора Дмитриева, введение дополнительной маркировки окажется дополнительным бременем для производителей препаратов. Это в свою очередь отразится на цене лекарств, а значит, переплачивать придётся обычным гражданам.

авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

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