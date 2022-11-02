Лучше она уже не будет: 355-сильная VW Jetta GLI Performance на «механике»

Компания Volkswagen постепенно прощается с бензиновой эрой и готовится к полной электрификации, попутно отдавая дань лучшим моделям прошлого: в рамках тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе представлена вершина эволюции спортседана Jetta GLI с впечатляющим объёмом доработок.

Первая Jetta GLI появилась в 1984 году, в народе её прозвали «GTI с багажником», поскольку техника была такой же, как у хот-хэтча. Спортверсия компактного седана дожила и до наших дней, Jetta GLI в кузове седьмого поколения дебютировала в 2019 году. В 2021 году всё актуальное семейство Jetta пережило рестайлинг, тогда же модель покинула российский рынок. Со статусом глобальной модели Jetta за последние несколько лет распрощалась, сегодня главные для неё рынки — это Северная и Южная Америка, все версии седана производятся в Мексике.

Современная Jetta GLI в стоке оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором EA888 (230 л.с., 350 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 7-ступенчатым «автоматом» DSG с двумя сцеплениями, привод — только передний. От менее мощных версий Jetta GLI отличается особым декором, мощными тормозами, самоблокирующимся дифференциалом и независимой задней подвеской вместо полузависимой — в общем, вполне серьёзный аппарат, но показанная на выставке SEMA спецверсия Jetta GLI Performance ещё серьёзнее.



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За основу версии Performance взята стоковая Jetta GLI Autobahn на «механике», что стоит в США от 31 585 долларов. Апгрейд для кузова разработан в собственном дизайн-центре Volkswagen в Калифорнии: Jetta GLI Performance получила widebody-обвес c расширенными на 20 мм крыльями и развитыми порогами, новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, новый задний бампер с развитой юбкой и сетчатым декором, 20-дюймовые кованые колёса Rotiform и виниловые наклейки на кузов в форме шестиугольников. В салоне аналогичным узором украшены лёгкие ковши Recaro, заменившие стандартные передние сиденья.



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Техническую доработку версии Performance компания Volkswagen отдала на откуп дочернему британскому тюнинг-ателье RacingLine. Двигатель получил новый гоночный турбокомпрессор IS38, новую углепластиковую систему впуска, улучшенную систему охлаждения с масляным радиатором — отдача в итоге выросла до 355 л.с. и 504 Нм (это, к слову, больше, чем у полноприводного VW Golf R). Коробка передач осталась стандартной, но получила усиленное сцепление.



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В подвеске установлены компоненты TrackSport от RacingLine, в том числе новые пружины и амортизаторы с ручными регулировками, что позволяет адаптировать машину для езды по гоночному треку и по обычным дорогам. Штатные тормоза заменены более крупными карбон-керамическими дисками (диаметр — 381 мм, 6-поршневые суппорты). Кроме того, для увеличения жёсткости кузова и более точного контроля геометрии подвески специалисты RacingLine добавили усиливающие распорки в районе днища.



Динамические характеристики VW Jetta GLI Performance, к сожалению, не объявлены и вообще это всего лишь выставочный концепт, созданный на потеху публики. Вряд ли компания Volkswagen решится выпустить такой седан хотя бы ограниченным тиражом, а весь технический апгрейд доступен в ателье RacingLine.

