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  • ЛУКОЙЛ начал производство моторного масла для спортивных автомобилей

ЛУКОЙЛ начал производство моторного масла для спортивных автомобилей

24.04.2025 18 0 1

Отечественная компания выпускает синтетическое моторное масло по спецификации Porsche С40.

В «портфеле» ЛУКОЙЛа появился новичок: на предприятии компании стартовало производство полностью синтетического моторного масла LUKOIL Genesis Special VN 5W-40. Этот продукт соответствует спецификации Porsche С40 и подходит для современных спортивных автомобилей, которые оснащаются высокофорсированными двигателями.

Масла для двигателей спорткаров отличаются от тех, которые используются в менее мощных моторах, так как их задача – максимально защитить детали механизмов от быстрого износа, неизбежного при серьёзных нагрузках. Как правило, «заряженным» моделям положено применение моторных масел с уровнем свойств ACEA C3, к ним относятся автомобили Porsche, BMW, Mercedes-Benz и ряда других марок.

LUKOIL Genesis Special VN 5W-40 подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и для тех, которые имеют системы доочистки выхлопных газов (DPF и GPF). Как заявили в компании, это моторное масло создает устойчивую к высоким температурам масляную плёнку, защищающую двигатель от износа, а также способствует снижению отложений и обладает стойкостью к окислению.

Новое моторное масло, предназначенное для спортивных автомобилей, уже поступило в продажу. Продукт доступен только в дилерских центрах и в фирменном интернет-магазине смазочных материалов компании «ЛУКОЙЛ».

спортивные авто технологии авто и технологии
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