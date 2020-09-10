Дороги ×
  • ЛУКОЙЛ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра развивают сотрудничество в дорожной отрасли

ЛУКОЙЛ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра развивают сотрудничество в дорожной отрасли

10.09.2020 43 0 0

ЛУКОЙЛ и ГК «Северавтодор» заключили Соглашение о сотрудничестве, целью которого является повышение качества и надежности автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Документ подписан в Сургуте генеральным директором АО ГК «Северавтодор» Валерием Фомагиным и заместителем генерального директора по продажам ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») Расимом Амиралиевым.

 

Соглашение стало продолжением научно-технического взаимодействия партнеров в области разработки высокотехнологичных битумных материалов и инновационных методов проектирования асфальтобетонных смесей.

По завершении подписания состоялась укладка опытно-экспериментального участка автомобильной дороги Нижневартовск – Радужный в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для строительства использовали асфальтобетон c добавлением современного полимерно-битумного вяжущего материала, разработанного ЛУКОЙЛом с учётом суровых климатических условий округа и его удалённости. Наряду с высокими эксплуатационными характеристиками полимерно-битумное вяжущее от Компании «ЛУКОЙЛ» обладает еще одним важным преимуществом – сохраняет качество при транспортировке на расстояния до 3 тыс. км.

Россия дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Стильно, функционально, экономично. 5 причин купить Renault Arkana Кроссовер Renault Arkana стал первым автомобилем в России, получившим инновационный дизайнерский кузов купе в массовом сегменте субкомпактных SUV, при этом по пространству в салоне Arkana на... 652 1 0 10.09.2020
Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Touareg I с пробегом: ужасы сложных ГРМ и хрупкого алюсила Из первой части обзора старых Туарегов мы выяснили, что услуги сварщика покупателю потребуются вряд ли, а вот электрика необходимо будет найти очень хорошего. Особенно если берется машина... 668 2 0 10.09.2020
Статьи / Авто недели Вариантов столько, что можно запутаться: стоит ли покупать SsangYong Rexton за 800 тысяч Поиски большого рамного внедорожника за умеренные деньги – дело сложное, но увлекательное. Иногда в азарте перебора вариантов дело доходит до таких машин, о которых многие и не вспоминают. М... 4510 2 2 08.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 64517 8 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 46692 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 37020 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings