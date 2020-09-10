ЛУКОЙЛ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра развивают сотрудничество в дорожной отрасли

ЛУКОЙЛ и ГК «Северавтодор» заключили Соглашение о сотрудничестве, целью которого является повышение качества и надежности автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Документ подписан в Сургуте генеральным директором АО ГК «Северавтодор» Валерием Фомагиным и заместителем генерального директора по продажам ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») Расимом Амиралиевым.

Соглашение стало продолжением научно-технического взаимодействия партнеров в области разработки высокотехнологичных битумных материалов и инновационных методов проектирования асфальтобетонных смесей.



По завершении подписания состоялась укладка опытно-экспериментального участка автомобильной дороги Нижневартовск – Радужный в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для строительства использовали асфальтобетон c добавлением современного полимерно-битумного вяжущего материала, разработанного ЛУКОЙЛом с учётом суровых климатических условий округа и его удалённости. Наряду с высокими эксплуатационными характеристиками полимерно-битумное вяжущее от Компании «ЛУКОЙЛ» обладает еще одним важным преимуществом – сохраняет качество при транспортировке на расстояния до 3 тыс. км.

