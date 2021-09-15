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  • Лукойл и один из международных премиальных автопроизводителей укрепляют глобальное сотрудничество по поставкам моторных масел

Лукойл и один из международных премиальных автопроизводителей укрепляют глобальное сотрудничество по поставкам моторных масел

15.09.2021 79 0 0

Группа «ЛУКОЙЛ» и один из крупнейших автомобильных производителей – транснациональный концерн Daimler AG – расширяют сотрудничество в области поставок смазочных материалов ЛУКОЙЛа для первичной заливки на конвейерах по сборке двигателей для премиальных легковых автомобилей бренда в Европе и Восточной Азии.

 

Партнерский материал

ЛУКОЙЛ расширяет ассортимент поставляемых моторных масел в адрес предприятий концерна, расположенных в Европе и Китае, начиная с июня 2021 года. Перечень поставляемой продукции пополнит маловязкое моторное масло линейки LUKOIL GENESIS производства ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), специально разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей автопроизводителя в соответствии с одной из новейших спецификаций для первой заливки. Новый продукт обеспечивает надежную защиту двигателей, а также отличается более высокой топливной экономичностью по сравнению с маслами предыдущего поколения.

Компании являются партнерами с 2015 года. Их сфера сотрудничества включает в себя несколько направлений, основным из которых является обеспечение высокотехнологичными моторными маслами ЛУКОЙЛ предприятий партнера по производству бензиновых и дизельных двигателей для премиальных автомобилей бренда в Германии, Польше, Китае и России. Помимо этого, ЛУКОЙЛ поставляет индустриальные масла для технологического оборудования, а также бензиновое и дизельное топливо для автомобилей, сходящих с конвейера российского предприятия автоконцерна.

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