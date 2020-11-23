«Лукойл» и Volkswagen Group расширяют сотрудничество

Партнерский материал

К настоящему времени «Лукойл» ﻿завершил полный комплекс лабораторных и моторных испытаний нового масла, разработанного в соответствии со строгими требованиями к экономии топлива и экологической безопасности современных и перспективных автомобилей Volkswagen Group. За прошедшие годы продукт успешно прошёл испытания в европейских лабораториях, аккредитованных Volkswagen, а также в собственных лабораториях автопроизводителя.



С 2017 года «Лукойл» поставляет моторные масла первой заливки на европейские и российские заводы мирового автопроизводителя. Компания производит эти продукты на своих заводах в Лобау (Австрия) и Перми (Россия), которые сертифицированы по основному стандарту автомобильной промышленности IATF 16949: 2016, а также по стандарту VDA 6.3 Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.



«За последние четыре года "Лукойл" зарекомендовал себя как надёжный поставщик автозаводов Volkswagen в России и Европе. Мы заинтересованы в развитии долгосрочных партнёрских отношений с Volkswagen Group как в области поставок смазочных материалов, так и в области разработки новых продуктов в будущем», – заявил генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

