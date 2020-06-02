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Лукойл начал производство антисептиков для профилактики распространения коронавируса

02.06.2020 81 0 4

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») приступило к выпуску современных антисептических средств для индивидуального и промышленного применения, эффективно препятствующих распространению вирусной инфекции. Антисептики ЛУКОЙЛ производятся в полном соответствии с нормативами Роспотребнадзора, а также рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рецептурами и применяются для защиты от широкого спектра вирусов, в том числе COVID-19.

 

Партнерский материал

Для производства антисептиков ЛУКОЙЛ используются только высококачественные компоненты. Так, в составе антисептиков для рук, выпускаемых в виде спреев и гелей, содержится изопропиловый спирт первого сорта и другие вспомогательные вещества. Вся продукция сертифицирована и будет продаваться на автозаправочных комплексах, в розничных магазинах и фирменном интернет-магазине lukoil-shop.ru.

Для промышленного применения на предприятиях и объектах коммунального хозяйства – профилактической обработки помещений, транспорта и дорожных покрытий – производятся антисептики на базе многокомпонентных растворов в крупной фасовке. Антисептические жидкости ЛУКОЙЛ эффективно нейтрализуют вредоносные микроорганизмы, бактерии, грибки и вирусы благодаря дезинфицирующим и поверхностно-активным веществам, входящим в их состав, не оказывая вредного воздействия на человеческий организм.

«Сегодня, когда компании возобновляют работу, и многие люди выходят из режима самоизоляции, вопрос обеспечения защиты от коронавирусной инфекции становится еще более актуальным. Одной из главных мер профилактики, как вы знаете, является гигиена рук. Поэтому специалисты ЛУКОЙЛ в короткие сроки наладили производство антисептических средств, способных противостоять распространению вирусной инфекции. Это социально значимый проект для нас, ставший очередным шагом Компании по противодействию COVID-19», – рассказал генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

авто и общество Коронавирус

 

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