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Лукойл обновил линейку моторных масел для коммерческой техники

29.04.2021 60 0 0

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «Лукойл») вывело на рынок линейку моторных масел LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA с обновленной рецептурой. Обновлённая технология включает базовые масла Группы II собственного производства Компании, а также эксклюзивную комбинацию функциональных присадок, обеспечивающих улучшенные эксплуатационные свойства по сравнению с другими маслами этого класса.

 

Партнерский материал

Масла LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA предназначены для тяжелонагруженных дизельных двигателей и полностью совместимы с современными системами доочистки выхлопных газов. Одним из основных преимуществ технологии, применяемой для производства этой линейки моторных масел, является высокий уровень защиты двигателя от задира и износа. Этот показатель превосходит более чем в 6 раз требования спецификации MB 228.3. Кроме того, масло обладает повышенной стойкостью к окислению и надежно защищает двигатель от образования отложений и коррозии.  ​

Производство моторных масел линейки LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA началось в начале 2017 года. Сегодня в ассортименте смазочных материалов Лукойла эти масла представлены с вязкостью 10W-30 и 15W-40. Они зарекомендовали себя как высокоэффективные и надежные продукты в сегменте моторных масел для коммерческой техники. Масла этой линейки лицензированы в соответствии с новейшей спецификацией API CK-4 и имеют одобрения таких крупных международных автомобильных брендов, как Daimler, Mack, Renault и Volvo, а также соответствуют требованиям Caterpillar, Deutz, MAN и ведущих производителей двигателей Cummins, Detroit Diesel и MTU.

Россия коммерческий транспорт авто и технологии

 

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