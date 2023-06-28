ЛУКОЙЛ расширяет бизнес битумных материалов

ЛУКОЙЛ заключил сделку о приобретении актива ООО «Уральский битумный терминал» компании TA Group в рамках развития бизнеса битумных материалов. Покупка производственно-складского терминала расширяет мощности по производству, перевалке и хранению битумов в приоритетных регионах России.

Уральский битумный терминал в Екатеринбурге введен в эксплуатацию в 2019 году. Предприятие оснащено современной автоматизированной системой управления производством и новейшим лабораторным оборудованием. Оно позволяет производить битумы и полимерно-битумные вяжущие (ПБВ), а также осуществлять их единовременное хранение объемом 50 000 тонн. Транспортная инфраструктура терминала рассчитана на использование автомобильного и железнодорожного транспорта, что особенно важно с учетом широкой географии поставок.

В первую очередь производственно-складской битумный терминал будет обеспечивать потребности дорожно-строительной отрасли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах России. В частности, он будет задействован для поставок высокотехнологичных битумов ЛУКОЙЛ, разработанных по эксклюзивной технологии Компании, для строительства федеральной трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург.

Производственно-складской терминал стал следующей вехой в реализации стратегии развития битумного бизнеса ЛУКОЙЛ. Она предусматривает не только расширение производственной базы, но развитие научного потенциала, расширение ассортимента продукции и усовершенствование логистической инфраструктуры. Так, ранее Компания открыла научно-исследовательский центр битумных материалов (НИЦ) в г. Кстово, а также два центра отгрузок битумов в Волгограде и Нижнем Новгороде.

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