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ЛУКОЙЛ развивает линейку моторных масел для коммерческой техники

28.03.2022 358 0 1

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») продолжает развитие линейки моторных масел для коммерческого транспорта. Моторные масла LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LА пополнили ассортимент смазочных материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами, соответствующих современным требованиям стандарта API CK-4.

 

Партнерский материал

Основные изменения коснулись технологии производства моторных масел линейки LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LА. С начала 2022 года для их производства применяются высокотехнологичные базовые масла собственного производства Компании в сочетании с эксклюзивной комбинацией функциональных присадок. Изменение технологии позволило повысить антиокислительные свойства продукта, уровень защиты двигателя от износа и образования отложений за счет низкого уровня сульфатной зольности. Кроме того, результаты проведенных стендовых испытаний продемонстрировали улучшение моюще-диспергирующих свойств на 10% по сравнению с предыдущей рецептурой.

Всесезонные моторные масла линейки LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA предназначены для тяжелонагруженных дизельных двигателей и полностью совместимы с современными системами доочистки выхлопных газов. Масла этой линейки производятся с вязкостью 10W-30, 10W-40, 15W-40 и соответствуют требованиям спецификаций таких автоконцернов, как Daimler, Mack, MAN, Renault и Volvo, а также ведущих производителей двигателей Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel и MTU.

бизнес авто и технологии

 

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