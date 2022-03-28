ЛУКОЙЛ развивает линейку моторных масел для коммерческой техники

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Основные изменения коснулись технологии производства моторных масел линейки LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LА. С начала 2022 года для их производства применяются высокотехнологичные базовые масла собственного производства Компании в сочетании с эксклюзивной комбинацией функциональных присадок. Изменение технологии позволило повысить антиокислительные свойства продукта, уровень защиты двигателя от износа и образования отложений за счет низкого уровня сульфатной зольности. Кроме того, результаты проведенных стендовых испытаний продемонстрировали улучшение моюще-диспергирующих свойств на 10% по сравнению с предыдущей рецептурой.

Всесезонные моторные масла линейки LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA предназначены для тяжелонагруженных дизельных двигателей и полностью совместимы с современными системами доочистки выхлопных газов. Масла этой линейки производятся с вязкостью 10W-30, 10W-40, 15W-40 и соответствуют требованиям спецификаций таких автоконцернов, как Daimler, Mack, MAN, Renault и Volvo, а также ведущих производителей двигателей Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel и MTU.