ЛУКОЙЛ займется профессиональной подготовкой специалистов СТО

Проект направлен на профессиональную подготовку персонала станций технического обслуживания (СТО) всех уровней: от будущих и действующих специалистов до руководителей и владельцев бизнеса. В качестве основных направлений обучения выбраны 7 специализаций для механиков, электриков по обслуживанию легкового и коммерческого транспорта, а также для административного персонала станций технического обслуживания.
Программы включают семинары и практические занятия от экспертов ЛУКОЙЛ и инжинирингового центра, а также проведение профильных круглых столов. Кроме того, предусмотрена интеграция в процесс обучения собственной обучающей онлайн-платформы Компании – «ЛУКОЙЛ Академия». Она включает постоянно обновляющийся набор курсов, направленных на получение углубленных знаний и навыков по применению масел и технических жидкостей.
За год обучающие программы ЛУКОЙЛ смогут пройти до 10 000 сотрудников СТО. Реализация проекта способствует повышению уровня и качества оказываемых услуг в центрах обслуживания автомобилей.
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