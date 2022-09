Фото: Lynk & Co и минпром КНР

Lynk & Co 09 EM-P: флагманский кроссовер Geely и Volvo получил новую топ-версию

Большой паркетник с индексом 09 в гамме Lynk & Co, совместной марки Geely и Volvo, появился в прошлом году. Флагманская модель длиной 5042 мм построена на вольвовской платформе SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются актуальные «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая и кроссовер XC90. Lynk & Co 09 бывает только в виде гибрида с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Drive-E (254 л.с., 350 Нм), причем таких версий две: у «мягкогибридного» исполнения 09 MHEV турбомотор дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, а у подзаряжаемого варианта 09 PHEV на задней оси установлен отдельный электродвигатель мощностью 177 л.с. И вот марка Lynk & Co анонсировала новую топ-версию «девятки».

Lynk & Co 09 EM-P 1 / 4 Lynk & Co 09 EM-P 2 / 4 Lynk & Co 09 EM-P 3 / 4 Lynk & Co 09 EM-P 4 / 4

Это тоже полноценный гибрид с возможностью зарядки от электросети, только теперь он зовется EM-P. Внешне от «мягкогибридного» кросса и прежнего Lynk & Co 09 PHEV новая версия отличается радиаторной решеткой – вместо сдвоенных вертикальных полосок на ней красуются «штрихи» и пластины. Кроме того, на багажной двери появился шильдик 09 EM-P (прежде была надпись 09 PHEV).



Lynk & Co 09 EM-P на фото минпрома КНР 1 / 2 Lynk & Co 09 EM-P на фото минпрома КНР 2 / 2

Характеристики сам производитель еще не раскрыл, но основные вводные ранее «слил» минпром КНР. Судя по всему, подзаряжаемый гибрид сохранил 254-сильный турбомотор 2.0 и электродвигатель на 177 л.с., совокупная отдача тоже вроде бы прежняя – 431 л.с. и 659 Нм. А вот батарея, по предварительным данным, новая. Ее емкость в сертификате не указана, при этом некоторые китайские профильные медиа пишут, что «девятке» достался аккумулятор на 40,1 кВт*ч, тогда как нынешний кроссовер 09 PHEV имеет батарею емкостью 18,83 кВт*ч. Если местные СМИ не ошиблись, то Lynk & Co 09 EM-P заметно дальнобойнее предшественника. Прежний гибрид только на электротяге может проехать до 60 км (по циклу WLTC).



Прежний Lynk & Co 09 PHEV 1 / 3 Прежний Lynk & Co 09 PHEV 2 / 3 Прежний Lynk & Co 09 PHEV 3 / 3

Официальную премьеру кроссовер Lynk & Co 09 EM-P должен справить в ближайшее время. Предыдущий 09 PHEV в Китае сегодня стоит примерно от 45 500 долларов, цена «мягкогибридного» кроссовера начинается с отметки в 38 000 долларов.



Ранее сообщалось о том, что компания Geely планирует вывести бренд Lynk & Co на российский рынок. Но точные сроки и прежде не были объявлены, теперь же и вовсе неизвестно, остались ли эти планы в силе.