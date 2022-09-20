Гибридные авто ×
  • Lynk & Co 09 EM-P: флагманский кроссовер Geely и Volvo получил новую топ-версию

Lynk & Co 09 EM-P: флагманский кроссовер Geely и Volvo получил новую топ-версию

20.09.2022 142 0 0

К старту продаж готовится новый подзаряжаемый гибрид. От прежней версии PHEV такой кросс слегка отличается дизайном экстерьера, кроме того, предполагается, что у него другая батарея.

 

Большой паркетник с индексом 09 в гамме Lynk & Co, совместной марки Geely и Volvo, появился в прошлом году. Флагманская модель длиной 5042 мм построена на вольвовской платформе SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются актуальные «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая и кроссовер XC90. Lynk & Co 09 бывает только в виде гибрида с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Drive-E (254 л.с., 350 Нм), причем таких версий две: у «мягкогибридного» исполнения 09 MHEV турбомотор дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, а у подзаряжаемого варианта 09 PHEV на задней оси установлен отдельный электродвигатель мощностью 177 л.с. И вот марка Lynk & Co анонсировала новую топ-версию «девятки».

Lynk & Co 09 EM-P
1 / 4
Lynk & Co 09 EM-P
2 / 4
Lynk & Co 09 EM-P
3 / 4
Lynk & Co 09 EM-P
4 / 4

Это тоже полноценный гибрид с возможностью зарядки от электросети, только теперь он зовется EM-P. Внешне от «мягкогибридного» кросса и прежнего Lynk & Co 09 PHEV новая версия отличается радиаторной решеткой – вместо сдвоенных вертикальных полосок на ней красуются «штрихи» и пластины. Кроме того, на багажной двери появился шильдик 09 EM-P (прежде была надпись 09 PHEV).

Lynk & Co 09 EM-P на фото минпрома КНР
1 / 2
Lynk & Co 09 EM-P на фото минпрома КНР
2 / 2

Характеристики сам производитель еще не раскрыл, но основные вводные ранее «слил» минпром КНР. Судя по всему, подзаряжаемый гибрид сохранил 254-сильный турбомотор 2.0 и электродвигатель на 177 л.с., совокупная отдача тоже вроде бы прежняя – 431 л.с. и 659 Нм. А вот батарея, по предварительным данным, новая. Ее емкость в сертификате не указана, при этом некоторые китайские профильные медиа пишут, что «девятке» достался аккумулятор на 40,1 кВт*ч, тогда как нынешний кроссовер 09 PHEV имеет батарею емкостью 18,83 кВт*ч. Если местные СМИ не ошиблись, то Lynk & Co 09 EM-P заметно дальнобойнее предшественника. Прежний гибрид только на электротяге может проехать до 60 км (по циклу WLTC).

Прежний Lynk & Co 09 PHEV
1 / 3
Прежний Lynk & Co 09 PHEV
2 / 3
Прежний Lynk & Co 09 PHEV
3 / 3

Официальную премьеру кроссовер Lynk & Co 09 EM-P должен справить в ближайшее время. Предыдущий 09 PHEV в Китае сегодня стоит примерно от 45 500 долларов, цена «мягкогибридного» кроссовера начинается с отметки в 38 000 долларов.

Ранее сообщалось о том, что компания Geely планирует вывести бренд Lynk & Co на российский рынок. Но точные сроки и прежде не были объявлены, теперь же и вовсе неизвестно, остались ли эти планы в силе.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Lynk&Co Lynk&Co 09 Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Премия «Автомобиль года» как зеркало состояния автомобильного рынка Буквально только что, на прошлой неделе, были объявлены итоги очередного конкурса «Автомобиль года». Казалось бы, какой «автомобиль года», если весь автомобильный рынок поражен тяжелейшим кр... 405 0 1 19.09.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Задний привод, отточенная управляемость, прекрасная эргономика, море драйва и удовольствие за рулем… Кажется, что BMW 1 series предлагает все это в компактной упаковке и, что важно, за вполн... 1775 6 1 18.09.2022
Статьи / Интересно Долгожданное прощание: почему погибла Lada Xray, но об этом никто не пожалел На прошлой неделе мы официально попрощались с Lada Xray: президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что модель никогда не вернется на конвейер. Это угадывалось еще весной, когда вслед за ост... 3892 11 4 16.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 18108 13 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9853 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 9809 4 59 13.09.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings