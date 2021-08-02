Mahindra показала кроссовер XUV700, который заменит XUV500 и бросит вызов трёхрядной Крете

Этот кроссовер компания Mahindra обкатывает уже давно: замаскированные прототипы ловили еще в 2019-м. Прежде считалось, что индийская фирма готовится выпустить XUV500 второй генерации. Напомним, «пятисотый» в строю с 2011 года, в кросс-линейке марки он занимает позицию флагмана. Однако свой свежий SUV Махиндра решила позиционировать в качестве совершенно новой модели с индексом XUV700, при этом «семисотый» все же вытеснит из гаммы XUV500. Тизерная кампания стартовала весной, и до сего момента было опубликовано несколько маловразумительных видео. Теперь же Mahindra распространила пару роликов, в одном из которых не только полностью раскрыт интерьер новинки, но и сама машина предстала в полный рост.

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В Mahindra заявили, что в основе XUV700 лежит новая платформа W601, хотя подробностей о «тележке» пока нет. К слову, XUV500 был первой моделью марки с несущим кузовом и независимой задней подвеской. Очевидно, «семисотый» тоже обошелся без рамы. Размеры еще не объявлены. Длина актуального «пятисотого» равна 4585 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2700 мм.



Новый кроссовер получил головную оптику в стиле Renault – со светодиодными «скобами» ходовых огней, правда, у «индийца» эти «отростки» получились более внушительными (сами фары – тоже диодные, как и задние фонари). Также модели досталась массивная радиаторная решетка с вертикальными клиньями. Любопытно, что, как и у XUV500, у XUV700 есть изгиб на подоконной линии в районе кормы. Зато у нового флагмана выдвижные ручки дверей вместо «петель».

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Главная «фишка» внутри Mahindra XUV700 – огромное табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Мультимедиа – с голосовым управлением. Также в арсенале новинки значатся панорамный люк (открыть или закрыть его можно, тоже отдав команду голосом), кнопка запуска мотора, двухзонный климат-контроль и система мониторинга состояния водителя. А еще кроссовер сохранил трехрядный салон.



Для XUV700 заявлены бензиновый и дизельный двигатели, но их характеристики производитель не озвучил. Местные СМИ полагают, что речь идет о бензиновой «турбочетверке» mStallion 2.0 и турбодизеле mHawk 2.2 мощностью где-то 200 и 185 л.с. соответственно. Коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат», у дорогих версий будет полный привод. Кроме того, для дизельного XUV700 предусмотрена система выбора режимов движения (они обозначены как Zip, Zap, Zoom и Custom). Уходящий XUV500 на родине доступен со 155-сильным турбодизелем 2.2, который также работает в паре с 6МКП или 6АКП. «Пятисотый» предложен как с передним, так и с полным приводом.



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Презентацию Mahindra XUV700 индийские профильные медиа ждут в августе, на домашний рынок кроссовер, вероятно, выйдет до конца текущего года. Там его главными конкурентами станут MG Hector Plus, Tata Safari, а также Hyundai Alcazar (так в Индии зовется трехрядная Creta). Новый кросс Махиндры наверняка отправят и на экспорт, ведь XUV500 продают, в том числе, и в Европе.



Между тем у «семисотого» еще должен был появиться брат от Ford, однако, судя по всему, этот проект так и останется нереализованным: американская компания и Махиндра отказались от СП на фоне пандемии.