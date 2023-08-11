Manhart MH3 3.5 Turbo на базе BMW M3 E30: мотор от Alpina и углепластиковый декор

Германское ателье Manhart Performance оперативно развивает запущенную недавно программу тюнинга классических автомобилей — встречаем купе MH3 3.5 Turbo на базе BMW M3 E30 с рядом технических и визуальных улучшений.

Первенцем программы Manhart Classic Cars стал итальянский хот-хэтч Lancia Delta HF Integrale 16V, а теперь специалисты из Вупперталя обратились к своей любимой марке BMW и одному из её лучших творений — компактному и юркому BMW M3 поколения E30, что выпускался с 1986 по 1991 год. В стоке эта модель оснащалась 4-цилиндровым атмосферным двигателем S14 с рабочим объёмом 2,3-2,5 л в зависимости от модификации, на дорожных версиях машины он выдавал до 238 л.с.

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В Manhart решили «поженить» классическую «эмку» с куда более мощным мотором — его позаимствовали у спортседана Alpina B7 S Turbo, сделанном на базе «пятёрки» BMW поколения E12. На момент премьеры в далёком 1981 году Alpina B7 S Turbo был самым мощным и быстрым дорожным седаном в мире: оснащённый турбокомпрессором KKK K27 рядный 3,5-литровый 6-цилиндровый мотор выдавал здесь 330 л.с. и 500 Нм.



Специалистам Manhart этого показалось мало и после апгрейда, детали которого не разглашаются, отдача двигателя Alpina увеличилась до 405 л.с. и 650 Нм. В салоне на центральном тоннеле появился регулятор давления наддува, позволяющий ограничивать мощность, вся она передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую МКП и дифференциал Drexler с 25-процентной блокировкой. Корпус дифференциала снабжён собственным радиатором охлаждения.



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Двигатель Alpina вдобавок получил новую выхлопную систему Manhart. В подвеске появились амортизационные стойки H&R. На передней оси установлены 330-миллиметровые перфорированные дисковые тормоза с 4-поршневыми фиксированными суппортами Brembo. Задние тормоза стоковые с плавающими суппортами, но диски и здесь получили перфорацию. Ажурные чёрные колёса Manhart Concave One с красными ободами обуты в низкопрофильные шины размерности 215/35 R 19 спереди и 245/30 R 19 сзади.

Визуальный апгрейд, кроме того, включает в себя углепластиковые передний спойлер и регулируемое заднее антикрыло в стиле BMW M3 E30 Sport Evolution, матовую тёмно-зелёную окраску, красные вставки в бамперах, затемнённые задние фонари, шильдики и декоративные наклейки Manhart.

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Салон полностью перешит красной кожей, установлены кожаный трёхспицевый руль Momo диаметром 350 мм, деревянный набалдашник рычага переключения передач с эмблемой Manhart и олдскульный экранчик на месте левого центрального воздуховода — на нём отображаются давление наддува и температура масла.



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Цена Manhart MH3 3.5 Turbo не объявлена, но это в любом случае шестизначная сумма в евро. Между тем доработкой BMW M3 поколения E30 занимается не только Manhart: в прошлом году мы рассказывали о сделанном на базе этой классической модели 420-сильном рестомоде от шведской мастерской Johns Garage.

