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  • Manhart Integrale 400: классический итальянский хот-хэтч в немецком тюнинге

Manhart Integrale 400: классический итальянский хот-хэтч в немецком тюнинге

14.07.2023 48 0 0

Тюнинг-ателье Manhart Performance из немецкого Вупперталя теперь дорабатывает и классические автомобили. Первенцем программы Manhart Classic Cars стал хот-хэтч Lancia Delta HF Integrale 16V: его техническая начинка была комплексно модернизирована, а вот дизайн остался практически нетронутым.

Классическая Lancia Delta в последние годы находится в фокусе внимания производителей эксклюзивных автомобилей: мы уже рассказывали нашим читателям о великолепных рестомодах Lancia Delta Futurista и Maturo Stradale, электромоде Lancia Delta Evo-e, а также проектах Hintegrale и Grassi 044S по мотивам раллийной Lancia Delta S4.

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Ателье Manhart Performance не стало прыгать выше головы, а просто предложило качественный тюнинг полноприводного хэтчбека Lancia Delta HF Integrale 16V, что выпускался с 1989 по 1991 год и оснащался 2,0-литровым бензиновым турбомотором с максимальной отдачей в 200 л.с. и 298 Нм. Более поздние экземпляры с приставкой Evo были мощнее, но они давно разбрелись по частным коллекциям как реликвии, а вот более-менее живые экземпляры Delta HF Integrale 16V на вторичном рынке всё ещё имеются.

Первый экземпляр Manhart Integrale 400 сделан на базе хэтчбека 1990 года выпуска с пробегом 57 500 км, но теперь этот пробег, по сути, обнулён, так как техническая начинка практически полностью новая. 2,0-литровый двигатель получил новые кованые поршни и шатуны от Manhart, новый распредвал Catcams, более производительные турбокомпрессор и интеркулер, новые системы впуска и выпуска, новый топливный насос Bosch и новую программу управления. В итоге отдача увеличилась до 375 л.с. и 550 Нм.

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5-ступенчатая механическая коробка передач тоже комплексно модернизирована с применением компонентов от раллийной версии группы N, установлено новое, более выносливое сцепление от Sachs, а в салоне появился новый подиум для классического рычага переключения передач с круглым набалдашником (почти как на «Жигулях»). Подвеска с новыми амортизационными стойками от KW Suspensions перенастроена. Установлены новые, более мощные дисковые тормоза Brembo: диаметр передних дисков — 380 мм (четырёхпоршневые суппорты), задних — 284 мм (двухпоршневые суппорты). 17-дюймовые литые колёса OZ Rally Racing в классическом стиле отлично вписываются в облик Дельты, они обуты в низкопрофильные шины Hankook Ventus V12 evo2 размерности 205/40 ZR 17.

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Специалисты Manhart, обычно довольно изобретательные по части визуального тюнинга, решили оставить облик классической Дельты в первозданном виде: они лишь отреставрировали и перекрасили кузов, обновили светотехнику, добавили декоративные полосы и шильдики Manhart. Салон тоже отреставрирован и заново обит кожей и алькантарой, установлено новое обитое замшей трёхспицевое рулевое колесо Manhart с меткой центрального положения, на пол уложены фирменные коврики Manhart.

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Manhart Integrale 400 стоит 129 900 евро, что не так уж дорого на фоне рестомодов на базе классической Дельты: например Lancia Delta Futurista от итальянской компании Automobili Amos стоила от 350 000 евро.

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