Grassi 044S: среднемоторный спорткар по мотивам раллийной легенды Lancia Delta S4

Итальянская компания Scuderia Grassi из Милана представила в рамках автосалона в Монце полноприводный спорткар Grassi 044S с 650-сильным бензиновым двигателем и композитным кузовом. Новинку планируется выпустить тиражом 44 экземпляра.

Классическая Lancia Delta во всех своих разновидностях всё чаще вдохновляет современных производителей эксклюзивных автомобилей: мы уже рассказывали нашим читателям о великолепных рестомодах Lancia Delta Futurista и Maturo Stradale, электромоде Lancia Delta Evo-e и проекте Hintegrale по мотивам Lancia Delta S4. Спорткар Grassi 044S тоже вдохновлён Lancia Delta S4 — раллийной легендой группы B из середины 80-х годов прошлого века.

Lancia Delta S4 Stradale

Lancia, как требовали тогдашние правила омологации, сделала дорожную версию Stradale раллийной Delta S4, её скромный тираж (около 100 шт.) давно осел в музеях и частных коллекциях, но никто не мешает сделать нечто подобное сегодня и вдобавок хорошенько на этом заработать.



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Компанию Scuderia Grassi основал молодой итальянский предприниматель Диего Грасси, он унаследовал от своей семьи страсть к автоспорту и решил сделать современное воплощение Lancia Delta S4 Stradale. Дизайном Grassi 044S занимался Джузеппе Армано, ранее трудившийся в Alfa Romeo, ему удалось достаточно точно воспроизвести дух Lancia Delta S4 Stradale, при этом Grassi 044S выглядит вполне современно, то есть видно, что это не рестомод, а полностью новая машина. Любопытно, что дизайн 19-дюймовых колёс цитирует куда более массовую переднемоторную Lancia Delta Integrale.



Габаритная длина Grassi 044S — 4180 мм, ширина с зеркалами — 2000 мм, высота — 1267 мм, колёсная база — 2600 мм. Кузов изготовлен из алюминия и углепластика, заявленная снаряженная масса спорткара — 1200 кг. Принципиальная компоновка — такая же, как у исторического прототипа: двигатель расположен продольно перед задней осью, в данном случае это 3,0-литровая рядная «четвёрка» с двумя турбокомпрессорами и системой смазки с сухим картером, максимальная мощность — 650 л.с. Коробка передач — гоночная 6-ступенчатая «секвенталка» либо классическая 6-ступенчатая «механика». Привод, разумеется, полный, с тремя дифференциалами и неким хитрым электронным модулем контроля тяги. Первую «сотню» Grassi 044S набирает за 2,9 с, максимальная скорость — 300 км/ч.



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Подробностей о шасси нет, известно лишь, что Grassi 044S снабжён мощными дисковыми тормозами с 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми суппортами на задней. Интерьер своей первой модели Scuderia Grassi тоже пока не показала — на выставке в Монце Grassi 044S стоял с наглухо затонированными стёклами.



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Scuderia Grassi планирует выпустить в ручном режиме 44 экземпляра Grassi 044S, цена пока не объявлена.

