Manhart «подкормила» новый BMW M2: теперь он мощнее раритетного BMW M4 CSL!

12 октября компания BMW представила купе M2 нового поколения, а 26 октября показала разработанный для него комплект деталей заводского тюнинга M Performance, который заметно преображает облик спорткара и улучшает его ездовые качества. Но заводской тюнинг не даёт младшей «эмке» главного — дополнительной мощности: дело в том, что BMW, как и всякая крупная автомобильная компания, не может себе позволить сделать младшую модель мощнее и быстрее старшей, в данном случае М4. Технический базис (шасси и мотор) у нынешних М2 и М4 общий, при этом М2 компактнее и проще, потенциал по скорости от этого у М2 выше. Полностью раскрыть его помогают тюнинг-ателье, в частности Manhart.

Купе Manhart MH2 560 на первый взгляд выглядит так же, как стоковый BMW M2 в обвесе M Performance, но если присмотреться повнимательнее, то несложно заметить, что почти все детали обвеса у Manhart свои: в частности тюнер предлагает альтернативный дизайн боковых закрылков и накладок на пороги, ещё более агрессивный задний бампер с карбон-керамической «четырёхстволкой» выхлопа, диффузором и дополнительным стоп-сигналом, собственные чёрные колёсные диски и фирменную ливрею Manhart с золотистым декором.



Цифры 560 в индексе модели указывают на максимальную мощность. Напомним, что в стоковом BMW M2 нового поколения 3,0-литровая рядная бензиновая «битурбошестёрка» S58 выдаёт максимальные 460 л.с. и 550 Нм. Допинг от Manhart повышает отдачу до 560 л.с. и 650 Нм — это больше, чем у базового BMW M4 (480 л.с., 550 Нм), и даже больше, чем у облегчённой лимитированной топ-версии M4 CSL (550 л.с., 650 Нм), но пока непонятно, как это сказалось на динамике — показатели ускорения и скорости купе MH2 560 компания Manhart не приводит. Стоковый BMW M2 разгоняется с места до 100 км/ч на «автомате» разгоняется за 4,1 с, на «механике» — за 4,3 с, максимальная скорость с пакетом M Driver’s Package — 285 км/ч. Привод у BMW M2 только задний, как впрочем и у BMW M4 CSL (обычный BMW М4 можно заказать с полным приводом).

Форсированный мотор Manhart сопровождает новой системой выхлопа из нержавейки с клапанами управления звуком. Вдобавок предлагается апгрейд для подвески (компоненты для улучшения управляемости и уменьшения дорожного просвета). Цена доработок не названа, но она в любом случае сильно зависит от индивидуальных пожеланий клиента — на одном только интерьере можно оторваться похлеще, чем с деталями из каталога M Performance, потому что тюнер не зависит от корпоративной цензуры BMW и волен исполнить любой каприз заказчика за его деньги.

