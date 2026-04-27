Mansory добралась до «китайцев» и сделала царский Zeekr 9X

27.04.2026 1760 0 0
Германское тюнинг-ателье Mansory продолжает пополнять портфолио новыми брендами: в рамках Пекинского автосалона дебютировал «облагороженный» Mansory топовый кроссовер Zeekr 9X в белом цвете с щедрым золотым декором.

Zeekr 9X вышел на китайский рынок в сентябре прошлого года и мгновенно стал хитом, сейчас это самая продаваемая модель китайского премиум-бренда: с момента старта продаж реализовано уже более 50 000 экземпляров. Это очень много с учётом высоких цен, в Китае Zeekr 9X сейчас стоит от 465 900 юаней (5,1 млн рублей в переводе по текущему курсу). Понятно, что часть реализованных в Китае Zeekr 9X идёт на экспорт, в том числе в Россию. Официально бренд Zeekr в нашей стране не представлен, но Zeekr 9X на московских дорогах встречается частенько.

Компания Mansory решила отдать дань успеху Zeekr 9X и теперь предлагает своей вариант его «огранки». Кузов получил пышный обвес из карбона, заметно усложняющий изначально вполне лаконичные формы китайского кроссовера. Особенно сильно перекроен нижний периметр: передний бампер обзавёлся раздвоенным сплиттером, пороги — новыми накладками и выдвижными подножками, задний бампер — лезвиями диффузора и четырьмя настоящими выхлопными патрубками (у стокового кроссовера видимых патрубков нет, они спрятаны за юбку заднего бампера).

На багажной двери появились целых два новых спойлера, верхинй и нижний. Капот получил более сложный профиль с контурной тонировкой. Передние крылья и зеркала обзавелись карбоновыми накладками. Задние двери теперь открываются в противоположную передним сторону, давая максимально удобный доступ в тронный зал, в который превращён салон кроссовера. Довершают образ новые кованые колёса FT.19 диаметром 24 дюйма.

Салон заново обшит белой кожей с художественной перфорацией и контурными вставками золотого цвета. Контрастные чёрные вставки из карбона есть на передней панели, центральной консоли, дверных карах и даже на педалях. Пассажирская часть салона полностью переделана: здесь теперь не четыре, а только два кресла оригинальной конструкции с огромным количеством регулировок. Эти кресла сдвинуты максимально назад и находятся наполовину в багажнике, между ними разместилась высокая многофункциональная тумба-подлокотник с сенсорным экраном в виде трамплина. Для еды и напитков предусмотрен холодильник.

Plug-in гибридную силовую установку китайского кроссовера специалисты Mansory не трогали, потому что она и без того очень мощная — 1400 л.с.! Такую мощь обеспечивают три тяговых электромотора и 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. До 100 км/ч Zeekr 9X разгоняется за 3,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

Стоимость декоративных преобразований Zeekr 9X компания Mansory не раскрывает, но, полагаем, что в итоге цена кроссовера выросла более чем в два раза.

