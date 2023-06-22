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Марка Crown представила минивэн нового поколения, и мы его уже видели

22.06.2023 110 0 0

Другую эмблему нацепили на свежий вэн Toyota Vellfire. Модель Crown предложена исключительно с гибридной установкой, тогда как у исходного MPV еще есть «традиционная» версия с турбомотором.

На глобальном рынке Crown – это семейство Тойоты: во многих странах уже продают кросс-седан, скоро к нему присоединятся паркетник, классическая четырехдверка и универсал. А вот в Китае Краун в конце прошлого года превратили в отдельный престижный бренд с собственной дилерской сетью – за него отвечает совместное предприятие FAW Toyota. Сейчас в гамму марки входят тот самый седан с кроссоверным имиджем (в Поднебесной он зовется Crown SportCross), большой паркетник Crown Kluger (чуть переделанный Toyota Highlander) и минивэн Crown Vellfire. И вот MPV сменил поколение: как несложно догадаться, эмблему в виде короны получил «третий» Toyota Vellfire, который накануне дебютировал в Японии вместе с родственным новым Toyota Alphard (для Альфарда это уже четвертая генерация).

Седан Crown SportCross и новый минивэн Crown Vellfire для Китая

Внешне свежий Crown Vellfire отличается от японского брата лишь наличием той самой короны на передке, причем на корме китайского вэна красуется привычная эмблема Тойоты. Любопытно, что модель для КНР почему-то крупнее исходника: объявлено, что длина такого Крауна равна 5005 мм против 4995 мм у минивэна для домашнего рынка. Колесная база (3000 мм) едина для обоих MPV, и она такая же, как у предшественников.

Новый Crown Vellfire
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Новый Crown Vellfire
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Новый Crown Vellfire
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Новый Crown Vellfire
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Внутри Crown Vellfire тоже повторил донора, не считая, конечно, расположения руля. Модель имеет семиместный салон, во втором ряду установлены отдельные кресла с массажером, выдвижными подставками для ног и пультами, встроенными в подлокотники. В списке оборудования китайского вэна также значатся виртуальная приборка, мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью экраном (12,3 дюйма), климат-контроль, проекционный дисплей, отдельный планшет для задних пассажиров (встроен в потолок) и множество систем безопасности.

Новый Crown Vellfire
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Новый Crown Vellfire
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Новый Crown Vellfire
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В Китае минивэн пока предложен только в виде полноприводного гибрида, в состав установки входят атмосферник 2.5, пара электродвигателей (один – на задней оси) и электромеханический вариатор. В Японии у нового Vellfire еще есть «традиционный» вариант с турбочетверкой 2.4 и восьмиступенчатым автоматом.

Уходящий Crown Vellfire для Китая и новый Toyota Vellfire для Японии
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Уходящий Crown Vellfire для Китая и новый Toyota Vellfire для Японии
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Уходящий Crown Vellfire для Китая и новый Toyota Vellfire для Японии
3 / 6
Уходящий Crown Vellfire для Китая и новый Toyota Vellfire для Японии
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Уходящий Crown Vellfire для Китая и новый Toyota Vellfire для Японии
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Уходящий Crown Vellfire для Китая и новый Toyota Vellfire для Японии
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Заказы на Crown Vellfire нового поколения уже принимают, и в Китае он намного дороже, чем Toyota Vellfire в Японии: от 125 000 долларов (топовый исходный вэн Тойоты на родине обойдется где-то в 63 000 долларов). Свежий Toyota Alphard тоже анонсирован в Поднебесной, причем по той же цене, его продажами займется другое СП – Тойоты и компании GAC.

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