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  • Маршрут к черноморским курортам: на платной трассе М-4 «Дон» продолжают строить новый мост

Маршрут к черноморским курортам: на платной трассе М-4 «Дон» продолжают строить новый мост

13.07.2022 68 0 0

Начался демонтаж старого моста через реку Северский Донец в Ростовской области. Он был построен ещё в 1966 году, а запретили движение по нему в 2019-ом.

 

В РФ продолжается отпускной сезон. В текущем году, вероятно, стало больше желающих добраться до черноморских курортов на личном или арендованном автомобиле, ведь по-прежнему сохраняется запрет на полёты в некоторые города на юго-западе страны. Для этого автомобилисты используют платную трассу М-4 «Дон», которая находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор».

Согласно подсчётам, в пиковые месяцы среднесуточный трафик на некоторых отрезках автодороги превышает отметку в 70 тыс. машин. В итоге в проблемных местах даже небольшие заторы могут стать причиной многочасовых пробок. Чтобы ликвидировать такие участки госкомпания проводит реконструкции, делает ремонты, строит новые объекты. Одним из них является новый мост через реку Северский Донец (этот участок платной трассы проходит в Ростовской области).

Одновременно со строительством нового перехода мостовики начали разбирать старый мост через эту реку, он расположен на 930-ом километре М-4 «Дон». Пока что демонтирована первая балка. Как отметили в Автодоре, старый правый мост в направлении Ростова-на-Дону построили ещё в 1966 году, он прослужил более полувека: движение по нему закрыли только в 2019-ом. Сейчас здесь разбирают элементы мостового полотна и обустройства искусственного сооружения (речь идёт о перильном и барьерном ограждении, тротуарах, коммуникациях, асфальтобетонном покрытии проезжей части).

После закрытия движения по старому мосту, автомобили пустили по временной понтонной переправе, а позже перекинули маршрут на временный мост через Северский Донец. Пока что именно по нему идёт движение грузовых и легковых машин в сторону столицы из Ростова-на-Дону. Предусмотрено две полосы, а максимальная допустимая скорость ограничена 40 км/ч. Кроме того, сейчас сохраняется движение по левому мосту по направлению из Москвы в Ростов-на-Дону. Такая схема продолжит действовать пока не будет открыт новый правый мост через реку Северский Донец.

В госкомпании пояснили, что на новом мостовом сооружении уже завершили устройство свайных оснований, закончили бетонирование фундаментов и насадок опор береговой части. Сейчас там продолжается сооружение шкафных стенок новых опор. По плану, движение по ному объекту должны открыть в 2024 году.

Сейчас Автодор реализует сразу несколько масштабных проектов, касающихся платной трассы М-4 «Дон». Одним из них остаётся строительство дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК). В конце прошлого месяца стало известно, что дорожники намерены закончить работы на основном ходу трассы на полгода раньше, чем планировалось – к лету 2023 года. Напомним, совокупная протяжённость нового обхода Краснодара превысит 50 км.

Россия авто и общество дороги

 

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