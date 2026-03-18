Новинки ×
18.03.2026 189 0 0
Масл-трак Hennessey Chevrolet Silverado ZR2 Goliath 700: Голиаф против рептилоидов

Техасское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило новую версию пикапа Goliath на базе актуального Chevrolet Silverado ZR2: исходные недюжинные оффроудные способности улучшены, а 6,2-литровый V8 благодаря приводному нагнетателю выдаёт внушительные 710 л.с. и 828 Нм.

Корпорация General Motors пока так и не решилась самостоятельно выпустить на рынок конкурента компрессорным масл-тракам Ford F-150 Raptor R и Ram 1500 SRT TRX, но эту задачу уже много лет успешно решают тюнеры, в том числе прославленное ателье Hennessey Performance. В линейке Hennessey имя Goliath закреплено за «заряженными» версиями полноразмерного пикапа Chevrolet Silverado, на этой неделе представлен новый Goliath 700.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

За основу Goliath 700 взята наиболее приспособленная для езды по бездорожью версия ZR2 стокового пикапа с опциональным атмосферный 6,2-литровый V8 (в «базе» Silverado ZR2 оснащается 3,0-литровым турбодизелем), 10-ступенчатым «автоматом», блокируемыми межколёсными дифференциалами и адаптивными амортизаторами Multimatic DSSV.

На стоковом Silverado ZR2 атмосферный V8 выдаёт 426 л.с. и 624 Нм, а Hennessey с помощью приводного нагнетателя, интеркулера с воздушно-водяными охлаждением и новой программы управления подняла отдачу до 710 л.с. и 828 Нм. В результате время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) удалось сократить с 5,6 до 4,2 с. Новая выхлопная система из нержавеющей стали оканчивается четырьмя патрубками (в стоке — два патрубка).

1 / 2
2 / 2

Дорожный просвет дополнительно увеличен с помощью компонентов BDS Suspension, установлены более крупные 35-дюймовые шины (в стоке — 33-дюймовые) на собственных 20-дюймовых колёсах Hennessey. Днище получило новую стальную защиту с логотипом Hennessey.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Стандартные бамперы заменены на новые стальные (передний — с защитной дугой и гирляндой дополнительных светодиодных фонарей). Под порогами установлены новые подножки с электроприводом. Капот получил углепластиковую накладку с воздухозаборником, задний борт — новую пластиковую накладку с логотипом Hennessey. Салон остался стандартным, но Hennessey снабдила его своими ковриками и табличкой с серийным номером автомобиля.

Hennessey выпустит только 100 экземпляров Goliath 700 по цене от 139 950 долларов, заказать масл-трак можно у избранных дилеров Chevrolet, с которыми сотрудничает Hennessey. Исходный Chevrolet Silverado ZR2 с двигателем V8 сейчас стоит в США от 76 290 долларов.

пикап спортивные авто тюнинг новинки Hennessey Chevrolet Chevrolet Silverado
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Шума много, толку мало: симптомы, причины и способы устранения пробуксовки автомата Что делать, если уже повидавший виды автомобиль с классической автоматической коробкой передач неожиданно стал вести себя странно: при нажатии на педаль газа двигатель ревёт, но скорость при... 309 0 2 18.03.2026
Статьи / Галопом по Арктике. Как мы за две недели проехали 7000 км по самому северу Якутии Изначальная цель была доехать до Тикси – одного из портов Севморпути на берегу моря Лаптевых на самом севере Якутии. Маршрут не особо сложный – весь идет по обслуживаемым зимникам, поэтому м... 172 0 0 18.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки Ещё пару лет назад казалось, что российский авторынок переживает историческую перезагрузку. Европейские и японские бренды ушли, их место заняли китайские марки, а дилеры уверяли: покупатель... 2235 28 0 16.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77708 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47633 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18373 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
28 Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки
24 Линейка от второго партнера: тест-драйв Москвичей М70 и М90
4 Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 7...
Новые комментарии
Change privacy settings