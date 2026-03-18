Масл-трак Hennessey Chevrolet Silverado ZR2 Goliath 700: Голиаф против рептилоидов

Корпорация General Motors пока так и не решилась самостоятельно выпустить на рынок конкурента компрессорным масл-тракам Ford F-150 Raptor R и Ram 1500 SRT TRX, но эту задачу уже много лет успешно решают тюнеры, в том числе прославленное ателье Hennessey Performance. В линейке Hennessey имя Goliath закреплено за «заряженными» версиями полноразмерного пикапа Chevrolet Silverado, на этой неделе представлен новый Goliath 700.

За основу Goliath 700 взята наиболее приспособленная для езды по бездорожью версия ZR2 стокового пикапа с опциональным атмосферный 6,2-литровый V8 (в «базе» Silverado ZR2 оснащается 3,0-литровым турбодизелем), 10-ступенчатым «автоматом», блокируемыми межколёсными дифференциалами и адаптивными амортизаторами Multimatic DSSV.

На стоковом Silverado ZR2 атмосферный V8 выдаёт 426 л.с. и 624 Нм, а Hennessey с помощью приводного нагнетателя, интеркулера с воздушно-водяными охлаждением и новой программы управления подняла отдачу до 710 л.с. и 828 Нм. В результате время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) удалось сократить с 5,6 до 4,2 с. Новая выхлопная система из нержавеющей стали оканчивается четырьмя патрубками (в стоке — два патрубка).

Дорожный просвет дополнительно увеличен с помощью компонентов BDS Suspension, установлены более крупные 35-дюймовые шины (в стоке — 33-дюймовые) на собственных 20-дюймовых колёсах Hennessey. Днище получило новую стальную защиту с логотипом Hennessey.

Стандартные бамперы заменены на новые стальные (передний — с защитной дугой и гирляндой дополнительных светодиодных фонарей). Под порогами установлены новые подножки с электроприводом. Капот получил углепластиковую накладку с воздухозаборником, задний борт — новую пластиковую накладку с логотипом Hennessey. Салон остался стандартным, но Hennessey снабдила его своими ковриками и табличкой с серийным номером автомобиля.

Hennessey выпустит только 100 экземпляров Goliath 700 по цене от 139 950 долларов, заказать масл-трак можно у избранных дилеров Chevrolet, с которыми сотрудничает Hennessey. Исходный Chevrolet Silverado ZR2 с двигателем V8 сейчас стоит в США от 76 290 долларов.