Масштабный проект: строительство платной трассы М-12 от Москвы до Казани продолжается

Чтобы добраться от Москвы до Казани или в обратном направлении автомобилисты сейчас используют бесплатную федеральную трассу М-7 «Волга». Её маршрут проходит от столицы РФ до Уфы: дорога востребована и нередко слишком загружена, так что власти приняли решение о строительстве для неё платного дублёра. Ожидается, что трасса М-12 поможет разгрузить существующую М-7, кроме того, она позволит водителям ощутимо сократить время в пути.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, маршрут новой платной трассы пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Строительство новой скоростной автодороги разбили на восемь этапов, в их числе возведение обхода Балашихи. Кстати, не так давно стало известно о результатах аудита Счётной палаты, согласно которым выявлены различные нарушения, свидетельствующие о признаках коррупции при работе над этим участком автодороги.

Однако, как мы видим, это не помешало дорожникам продолжить работу над проектом. Так, «Автодор» заключил договор с ООО «Трансстроймеханизация», касающийся проектирования и строительства второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска – это часть так называемого «нулевого этапа» М-12. Указанный отрезок пройдёт в Московской области, от МКАД до строящейся транспортной развязки на пересечении с Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД).



Судя по данным компании, «Трансстроймеханизация» оказалась единственным участником конкурса, который был проведён госкомпанией. Судя по условиям договора, теперь ей предстоит менее чем за 3,5 года спроектировать и построить новую скоростную шестиполосную дорогу I технической категории, её протяжённость превысит 40 километров. По всей длине этой трассы будет установлено освещение и барьерные ограждения.

В «Автодоре» рассказали о том, что общая стоимость проектирования и строительных работ на этом участке составит 45 млрд рублей (с учётом НДС). В ходе реализации строительства автомагистрали придётся переносить немало коммуникаций. Проектную документацию институт «Стройпроект» должен завершить в декабре текущего года. Дорогу должны открыть для движения автомобилей в середине 2024-го.



Сейчас «Трансстроймеханизация» уже ведёт работу в рамках проектирования и строительства первого пускового комплекса обхода Балашихи – он пройдёт от транспортной развязки с трассой А-113 ЦКАД до узла с дорогой А-108 «Московское большое кольцо».

Напомним, новая скоростная автодорога, проходящая от Москвы через Нижний Новгород до Казани, войдёт в состав международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», который пройдёт от Гамбурга до Шанхая. По подсчётам, трасса М-12 (официального названия у неё пока нет) позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа.

