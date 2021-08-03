Бизнес ×
  • MaxPoster запускает новый бесплатный тариф Старт: больше возможностей для всех игроков рынка автомобилей с пробегом

MaxPoster запускает новый бесплатный тариф Старт: больше возможностей для всех игроков рынка автомобилей с пробегом

03.08.2021 51 0 0

С 1 августа 2021 года сервис MaxPoster, специализирующийся на автоматизации бизнес-процессов по выкупу и продаже автомобилей, расширяет линейку тарифов для бизнеса. Теперь MaxPoster предлагает тарифы не только для крупных холдингов, но и для небольших площадок со складом 10-50 машин, позволяя закрывать потребности бизнеса в зависимости от индивидуальных целей и стратегии продвижения. Новая линейка включает в себя бесплатный тариф автоматической загрузки объявлений и управления складом.

 

Партнерский материал

Три новых тарифа – Старт, Стандарт и Про – группируют профессиональные IT-инструменты для более эффективной организации бизнес-процессов при продаже автомобилей с пробегом. Теперь каждый представитель дилерского сообщества, независимо от региона, размера и статуса, сможет найти для себя тариф, подходящий по функционалу и стоимости.

Важным изменением стало появление бесплатного тарифа Старт. Теперь небольшие дилеры могут бесплатно пользоваться всем основным функционалом MaxPoster, ранее доступным только крупным холдингам. В бесплатный пакет услуг входят:

  • Автоматическая загрузка объявления на все классифайды

В базовом тарифе MaxPoster автосалоны могут бесплатно настроить автозагрузку. Больше не придется отдельно настраивать интеграцию для каждого классифайда и переделывать её, если какой-то сервис по размещению объявлений обновится. 

  • Управление складом

Теперь в базовом тарифе с помощью MaxPoster возможно выкупать и продавать автомобили. А также проводить их осмотр и диагностику. 

  • 3 подменных номера и классификация звонков

В тарифе Старт автодилеры смогут получить 3 подменных номера на основные классифайды с бесплатным трафиком минут. Также в базовом тарифе дилеры смогут использовать классификацию звонков, которая обеспечивает покрытие склада спросом и контроль необходимости переоценки. Кроме того, с помощью классификации звонков дилер может узнать, с какой целью звонил клиент (покупка транспортного средства, финансовые и страховые услуги, трейд-ин и проч.).

  • Мобильное приложение

Приложение для клиентов сервиса MaxPoster помогает выкупать автомобили, проводить дистанционные осмотры и оценку, а также контролировать качество процесса осмотра. 

Стоимость кабинета MaxPoster для управления складом автомобилей с пробегом на тарифе Старт составляет 0 рублей без ограничений по сроку, количеству сотрудников и размеру склада.

 Тариф Стандарт разработан с учетом нужд средних и крупных официальных и независимых дилеров и сверх возможностей тарифа Старт включает дополнительные автостратегии продвижения, аналитику и упрощенную интеграцию. 

Тариф Про подходит крупным холдингам, которым нужна интеграция по API, расширенная аналитика и отчетность.

«С введением новой тарифной линейки компания MaxPoster стремится повысить доступность профессиональных ИТ-инструментов и эффективность работы при продаже автомобилей с пробегом. Теперь каждый представитель дилерского сообщества сможет найти для себя тариф, подходящий под его нужды бизнеса», – отметил Дмитрий Андикаловский, Коммерческий директор MaxPoster.

Подробнее о тарифах и ценах можно узнать по ссылке.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Мария Чумаркова

Тел.: +7 903 142 65 89

E-mail: mchumarkova.agency@avito.ru

дилер авто с пробегом бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Хороший способ сэкономить: стоит ли покупать Fiat Albea за 300 тысяч рублей Верный способ сэкономить при покупке подержанного автомобиля – выбрать непопулярную модель. Если нужен большой кроссовер, можно купить Hyundai ix55 вместо Toyota Highlander. Если подойдет... 530 0 0 03.08.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz GLK X204 Ли Якокка, великий и ужасный, в свое время высказал такую мысль: новые автомобили нужно производить только для того, чтобы на вторичном рынке продавались подержанные. Для среднестатистическо... 643 0 1 03.08.2021
Статьи / Практика Краткий курс стекловедения: что нужно знать, если вы планируете менять стекло в машине Когда-то замена стекла была простой процедурой, с которой мог справиться любой гаражный мастер-универсал. Всего-то и нужно было, что вынуть поврежденное стекло и вставить «в резинку» новое.... 503 0 1 03.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 55131 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52864 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 51576 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings