MaxPoster запускает новый бесплатный тариф Старт: больше возможностей для всех игроков рынка автомобилей с пробегом

Партнерский материал
Три новых тарифа – Старт, Стандарт и Про – группируют профессиональные IT-инструменты для более эффективной организации бизнес-процессов при продаже автомобилей с пробегом. Теперь каждый представитель дилерского сообщества, независимо от региона, размера и статуса, сможет найти для себя тариф, подходящий по функционалу и стоимости.
Важным изменением стало появление бесплатного тарифа Старт. Теперь небольшие дилеры могут бесплатно пользоваться всем основным функционалом MaxPoster, ранее доступным только крупным холдингам. В бесплатный пакет услуг входят:
- Автоматическая загрузка объявления на все классифайды
В базовом тарифе MaxPoster автосалоны могут бесплатно настроить автозагрузку. Больше не придется отдельно настраивать интеграцию для каждого классифайда и переделывать её, если какой-то сервис по размещению объявлений обновится.
Управление складом
Теперь в базовом тарифе с помощью MaxPoster возможно выкупать и продавать автомобили. А также проводить их осмотр и диагностику.
3 подменных номера и классификация звонков
В тарифе Старт автодилеры смогут получить 3 подменных номера на основные классифайды с бесплатным трафиком минут. Также в базовом тарифе дилеры смогут использовать классификацию звонков, которая обеспечивает покрытие склада спросом и контроль необходимости переоценки. Кроме того, с помощью классификации звонков дилер может узнать, с какой целью звонил клиент (покупка транспортного средства, финансовые и страховые услуги, трейд-ин и проч.).
Мобильное приложение
Приложение для клиентов сервиса MaxPoster помогает выкупать автомобили, проводить дистанционные осмотры и оценку, а также контролировать качество процесса осмотра.
Стоимость кабинета MaxPoster для управления складом автомобилей с пробегом на тарифе Старт составляет 0 рублей без ограничений по сроку, количеству сотрудников и размеру склада.
Тариф Стандарт разработан с учетом нужд средних и крупных официальных и независимых дилеров и сверх возможностей тарифа Старт включает дополнительные автостратегии продвижения, аналитику и упрощенную интеграцию.
Тариф Про подходит крупным холдингам, которым нужна интеграция по API, расширенная аналитика и отчетность.
«С введением новой тарифной линейки компания MaxPoster стремится повысить доступность профессиональных ИТ-инструментов и эффективность работы при продаже автомобилей с пробегом. Теперь каждый представитель дилерского сообщества сможет найти для себя тариф, подходящий под его нужды бизнеса», – отметил Дмитрий Андикаловский, Коммерческий директор MaxPoster.
Подробнее о тарифах и ценах можно узнать по ссылке.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Мария Чумаркова
Тел.: +7 903 142 65 89
E-mail: mchumarkova.agency@avito.ru
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