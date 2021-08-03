MaxPoster запускает новый бесплатный тариф Старт: больше возможностей для всех игроков рынка автомобилей с пробегом

С 1 августа 2021 года сервис MaxPoster, специализирующийся на автоматизации бизнес-процессов по выкупу и продаже автомобилей, расширяет линейку тарифов для бизнеса. Теперь MaxPoster предлагает тарифы не только для крупных холдингов, но и для небольших площадок со складом 10-50 машин, позволяя закрывать потребности бизнеса в зависимости от индивидуальных целей и стратегии продвижения. Новая линейка включает в себя бесплатный тариф автоматической загрузки объявлений и управления складом.

Партнерский материал

Три новых тарифа – Старт, Стандарт и Про – группируют профессиональные IT-инструменты для более эффективной организации бизнес-процессов при продаже автомобилей с пробегом. Теперь каждый представитель дилерского сообщества, независимо от региона, размера и статуса, сможет найти для себя тариф, подходящий по функционалу и стоимости.



Важным изменением стало появление бесплатного тарифа Старт. Теперь небольшие дилеры могут бесплатно пользоваться всем основным функционалом MaxPoster, ранее доступным только крупным холдингам. В бесплатный пакет услуг входят:

Автоматическая загрузка объявления на все классифайды



В базовом тарифе MaxPoster автосалоны могут бесплатно настроить автозагрузку. Больше не придется отдельно настраивать интеграцию для каждого классифайда и переделывать её, если какой-то сервис по размещению объявлений обновится.

Управление складом

Теперь в базовом тарифе с помощью MaxPoster возможно выкупать и продавать автомобили. А также проводить их осмотр и диагностику.

3 подменных номера и классификация звонков

В тарифе Старт автодилеры смогут получить 3 подменных номера на основные классифайды с бесплатным трафиком минут. Также в базовом тарифе дилеры смогут использовать классификацию звонков, которая обеспечивает покрытие склада спросом и контроль необходимости переоценки. Кроме того, с помощью классификации звонков дилер может узнать, с какой целью звонил клиент (покупка транспортного средства, финансовые и страховые услуги, трейд-ин и проч.).

Мобильное приложение

Приложение для клиентов сервиса MaxPoster помогает выкупать автомобили, проводить дистанционные осмотры и оценку, а также контролировать качество процесса осмотра.

Стоимость кабинета MaxPoster для управления складом автомобилей с пробегом на тарифе Старт составляет 0 рублей без ограничений по сроку, количеству сотрудников и размеру склада.

Тариф Стандарт разработан с учетом нужд средних и крупных официальных и независимых дилеров и сверх возможностей тарифа Старт включает дополнительные автостратегии продвижения, аналитику и упрощенную интеграцию.

Тариф Про подходит крупным холдингам, которым нужна интеграция по API, расширенная аналитика и отчетность.

«С введением новой тарифной линейки компания MaxPoster стремится повысить доступность профессиональных ИТ-инструментов и эффективность работы при продаже автомобилей с пробегом. Теперь каждый представитель дилерского сообщества сможет найти для себя тариф, подходящий под его нужды бизнеса», – отметил Дмитрий Андикаловский, Коммерческий директор MaxPoster.



Подробнее о тарифах и ценах можно узнать по ссылке.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Мария Чумаркова

Тел.: +7 903 142 65 89

E-mail: mchumarkova.agency@avito.ru