Mazda готовит кроссовер CX-5 нового поколения: первое изображение

Японская компания Mazda продаёт кроссовер CX-5 по всему миру. Выпуск первого поколения модели стартовал в 2012-ом, вторая генерация появилась в 2016 году. Основным для модели рынком остаются Штаты, здесь по итогам 2020-го дилеры реализовали 146 420 экземпляров (-5,3%). При этом на старосветском рынке показатель за этот же период упал гораздо заметнее: клиенты купили всего 31 703 единицы, что на 51,1% меньше, чем годом ранее. Вероятно, виной такому спаду не только последствия пандемии коронавируса, но и то, что европейцы уже ждут новое поколение паркетника.



На фото: актуальная версия Mazda CX-5

А его, кстати, ещё придётся подождать: как сообщалось ранее, Mazda CX-5 третьего поколения появится в продаже только в 2023 году. Пока что информации о том, как именно будет выглядеть новый кроссовер японского бренда, нет. При этом ранее прототип будущей новинки фотошпионы ловили во время прохождения дорожных тестов в США. Сейчас у художников есть возможность пофантазировать о том, как может выглядеть «следующий» паркетник.



Свой вариант того, каким окажется экстерьер будущей модели, предложил дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что со сменой генерации Mazda CX-5 станет крупнее и получит иное оформление передней части и кормы. Суда по рендеру, у паркетника останутся расположенные под углом фары узкой формы, вдохновлённые головной оптикой Mazda3.

Ожидается, что у нового кроссовера также будет более крупный капот, увеличившаяся в размерах решётка радиатора с прежним рисунком, а также по-иному оформленные «противотуманки» и воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.



На фото: салон актуального кроссовера Mazda CX-5

Корму, а также салон будущей новинки японской марки художник, к сожалению, не отобразил. Предполагается, что интерьер претерпит серьёзные изменения. У передней панели будет более минималистичный дизайн, но при этом сохранится характерный для машин из Японии порядок элементов управления.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Mazda CX-5 в ходе смены генерации переедет на платформу новой «шестёрки» с продольным расположением силового агрегата (Mazda 6 четвёртого поколения дебютирует в конце 2022 года). Моделям предложат целое семейство рядных шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей.



Рендер Mazda CX-5 нового поколения

Предполагается, что у автомобиля в гамме будут так называемые «мягкие гибриды» с 48-вольтовыми довесками и вспомогательным стартер-генератором, а также подзаряжаемые гибриды. Привод – задний или полный, а коробка передач – восьмиступенчатый «автомат». Не исключено, что у базовых версий, будут четырёхцилиндровые моторы, установленные продольно.

«Третий» кроссовер CX -5 окажется среднеразмерным и предположительно перейдёт в премиум-сегмент. Ожидается, что за покупателей модели на европейском рынке придётся побороться с Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Jaguar F-Pace, Range Rover Velar и Alfa Romeo Stelvio.

