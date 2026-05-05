Mazda может выпустить новый кроссовер, которому присвоят индекс CX-40

Если проекту дадут «зелёный свет», в иерархии бренда такой SUV, очевидно, займёт нишу между CX-30 и CX-50.

Актуальная линейка японской марки Mazda на сегодняшний день насчитывает немало кроссоверов. Так, на одном из основных для компании рынков, в США, в продаже числятся CX-30, CX-5, CX-50, CX-70 и флагманский CX-90, а в других странах предлагаются ещё CX-3, CX-6e, CX-60 и CX-80. Судя по всему, для глобального производителя это не предел.

На фото: Mazda CX-30 (версия для американского рынка)

Как сообщает Autoblog, недавно в ведомство США по патентам и товарным знакам была подана заявка на регистрацию нового наименования – Mazda CX-40. Есть вероятность, что новый индекс получит паркетник, который в иерархии бренда займёт нишу между уже представленными субкомпактным кроссовером CX-30 и компактным CX-50.

Пока что никакой официальной информации о потенциальной новинке нет. Неизвестно, какой может оказаться платформа кроссовера, а также его «начинка». Не исключено, что компания просто решила сохранить за собой права на название, хотя никакой соответствующей разработки на данный момент у неё и нет. Также возможно и то, что производитель в сравнительно скором времени начнёт тизерную кампанию.

На фото: Mazda CX-50 (версия для американского рынка)

Предполагается, что Mazda CX-40 может получить купеобразный кузов, по аналогии с CX-4, который был представлен в 2016 году, обновлён в 2020-м, а в 2025-м отправлен в отставку. Напомним, он был предназначен только для китайского рынка, а его выпуск был налажен в Поднебесной на совместных предприятиях FAW Mazda и Changan Mazda.

Напомним, Mazda представила субкомпактный кроссовер, получивший индекс CX-30, в 2019 году, а обновление на американском рынке он пережил в сентябре 2025-го. По данным сайта gcbc.net, продажи модели в Штатах сейчас снижаются. Так, за первый квартал 2026-го дилеры сумели реализовать 7898 экземпляров, что на 62,4% меньше, чем за январь-март прошлого года.

На фото: Mazda CX-4 (версия для китайского рынка)

В свою очередь компактный кроссовер Mazda CX-50, дебютировавший в ноябре 2021 года и предназначенный для США, порцию обновок получил летом 2024-го. У этой модели дела идут в разы лучше: за первый квартал текущего года паркетник разошёлся по рынку тиражом в 29 034 единицы, что на 24,6% больше, чем за первые три месяца 2025-го.

Напомним, в середине января 2026 года североамериканский офис Mazda презентовал «местный» паркетник CX-5 новой генерации. Здесь «третий» CX-5 предлагается с бензиновым атмосферником Skyactiv-G объёмом 2,5 литра, его максимальная мощность равна 190 л.с., а крутящий момент – 252 Нм. В пару ему предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач, привод – только полный.

