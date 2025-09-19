Авторынок ×

Mazda слегка освежила кроссовер CX-30 и заметно повысила цены

19.09.2025 211 0 0

В списке обновок для паркетника 2026 модельного года числится новая версия с прибавкой Aire к названию. Доступна с двумя вариантами «начинки».

Компания Mazda представила компактный кроссовер, получивший индекс CX-30, в 2019 году. В его основе лежит Mazda 3 четвёртого поколения. В целом эта модель чувствует себя на американском рынке неплохо: пиковым для неё пока что является 2024 год, за который дилеры бренда реализовали здесь 96 515 экземпляров, что на четверть (то есть 25%) больше, чем в 2023-м.

На фото: Mazda CX-30 Aire Edition 2026 модельного года

Неудивительно, что компания не торопится с рестайлингом, ведь паркетник и без того хорошо продаётся. Несмотря на это, американский офис всё же расщедрился на обновки для Mazda CX-30 к 2026 модельному году. Правда, взамен клиенты получили подросший ценник. Так, стоимость базовой версии компактного кроссовера в США увеличилась на 780 долларов и теперь составляет 25 975 долларов (эквивалентно примерно 2,16 млн рублей по текущему курсу).

Исполнениям с дополнительной литерой S положен бензиновый атмосферник Skyactiv-G объёмом 2,5 литра, его максимальная мощность равна 189 л.с., а крутящий момент – 252 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. У версий с прибавкой Turbo под капотом расположен наддувный мотор Skyactiv-G 2.5T с максимальной отдачей в 253 л.с. (434 Нм).

Стартовому варианту CX-30 2.5 S в 2026 модельном году положены модернизированные амортизаторы и новый дифференциал повышенного трения. Следующее исполнение – CX-30 2.5 S Select Sport – получило передние кресла, отделанные экожей, с подогревом и новыми регулировками со стороны водителя. Также для него предусмотрены беспроводная поддержка Android Auto и Apple CarPlay и функция запоминания положения наружных зеркал. За такой паркетник просят 27 660 долларов (около 2,30 млн рублей).

На фото: салон Mazda CX-30 Aire Edition 2026 модельного года

Исполнению Mazda CX-30 2.5 S Preferred в 2026 модельном году положен более крупный тачскрин информационно-развлекательной системы: место дисплея диагональю 8,8 дюйма займёт более крупный сенсорный экран с диагональю экрана 10,25 дюйма. Ещё такому паркетнику досталось новое устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Цена этого исполнения в Штатах составляет 29 290 долларов (около 2,44 млн рублей).

Новинкой стал вариант CX-30 2.5 S Aire Edition, отличающийся за счёт чёрных глянцевых эмблем и шильдиков, аналогичного цвета рейлингов на крыше, корпусов наружных зеркал, а также комплекта оригинальных 18-дюймовых колёсных дисков. Салон отделан белой кожей в сочетании с серыми тканевыми вставками плюс светло-серая прострочка. Покупка этой версии обойдётся в 29 850 долларов (около 2,49 млн рублей).

Известно, что в новом модельном году линейку покинули исполнения 2.5 Carbon Turbo и 2.5 Premium Turbo, им на смену пришёл паркетник Mazda CX-30 2.5 Turbo Aire Edition. Его цена равна 34 410 долларов (около 2,87 млн рублей). Это значит, что клиентам, которые хотят кроссовер с турбомотором, придётся заплатить на 1270 долларов больше, чем раньше. Стоимость топ-версии – CX-30 2.5 Turbo Premium Plus – подросла на 750 долларов до 37 900 долларов (около 3,16 млн рублей), при этом в списке обновок для неё числятся лишь черные шильдики.

