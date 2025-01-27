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Mazda MX-5 Miata обзавелась юбилейной версией, цена известна

27.01.2025 28 0 0

Презентация особенного варианта двухдверки японской марки прошла в рамках гонки на выносливость «24 часа Дейтоны».

Производство Mazda MX-5 стартовало в 1989 году, при этом модель актуального четвёртого поколения появилась уже довольно давно, в 2014-м. Стоит напомнить, что на американском рынке эта двухдверка продаётся с прибавкой Miata к названию. Сейчас продажи модели в Штатах снижаются: по данным goodcarbadcar.net, за прошлый год дилеры реализовали 8103 экземпляра, что на 9,7% меньше, чем в 2023-м. При этом пиковым для модели был 2017-й – тогда дилеры сумели реализовать почти 11,3 тыс. машин.

На фото: Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary Edition

Mazda ранее анонсировала MX-5 Miata 2025 модельного года: одна из наиболее значимых обновок – появление юбилейной спецверсии, приуроченной к 35-летию модели. Премьера новинки прошла в рамках гонки на выносливость «24 часа Дейтоны». Особенный спорткар будет выпущен лимитированным тиражом – всего 300 экземпляров (они предназначены для американского рынка).

Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary Edition получила особенный тёмно-красный цвет кузова – Artisan Red Metallic. Ещё в списке особенностей внешности числится мягкий верх бежевого цвета, оригинальные 17-дюймовые колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину, задний спойлер в цвет, а также шильдик с названием бренда, расположенный на заднем крыле.

Особенности есть и в интерьере. Кресла отделаны светло-коричневой кожей, на подголовниках разместили название юбилейной спецверсии. В этом же цвете оформлены передняя панель, центральный тоннель и дверные карты. В тон им подобрали напольные коврики. Помимо этого, внутренняя часть дефлекторов вентиляции выполнена в том же тёмно-красном цвете, что и кузов.

Спецверсия оснащается подогревом сидений, акустикой Bose, а также информационно-развлекательной системой с GPS-навигацией, дисплеем диагональю 8,8-дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Ещё у этой двухдверки имеется зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и функцией HomeLink. Кроме того, спорткар снабдили перенастроенными амортизаторами Bilstein.

«Начинка» у особенной версии стандартная. Речь идёт о 2,0-литровом четырёхцилиндровом двигателе мощностью 184 л.с., его максимальный крутящий момент равен 205 Нм. В пару предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

В компании обнародовали стоимость Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary Edition: в Штатах купить такую особенную двухдверку можно за 36 250 долларов (цена указана без учёта платы за доставку), что эквивалентно примерно 3,52 млн рублей по текущему курсу. О других обновках Mazda MX-5 Miata 2025 модельного года мы рассказывали ранее.

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