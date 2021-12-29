McLaren Artura снова задерживается: компания отложила старт производства

История компании McLaren началась в 1963 году, она была основана американцем Тедом Майером и гонщиком Формулы-1 из Новой Зеландии Брюсом Маклареном. При этом разработкой так называемых «дорожных» (не гоночных) автомобилей производитель занялся только в 1989-ом: первая модель – McLaren F1 – появилась через три года. Сейчас фирма базируется в Англии, в начале года она рассекретила новинку – гибридный суперкар Artura. Однако модель никак не доберётся до конвейера.



На фото: McLaren Artura

Выпуск новой модели McLaren откладывается уже в третий раз. Как сообщает Automotive News, компания решила снова повременить с поставками гибридного спорткара – на этот раз до июля 2022 года. По данным издания, производитель объясняет это тем, что поставки микрочипов сейчас ограничены: ранее мы не раз писали о нехватке полупроводников, которая уже сказалась на мировом автопроме. Так что в компании сейчас решили сфокусироваться на других моделях – «более высокомаржинальных»; в частности, упоминаются Elva и 765LT Spider.



Представители марки McLaren не дали официального комментария касательно приоритета, отданного «более выгодным» моделям, но пояснили, что «поставки полупроводников иссякли», в результате чего компании пришлось сократить производство в целом, а старт выпуска Artura в очередной раз отложить. Конечно, июль 2022 года – срок весьма условный, ведь когда кончатся проблемы с нехваткой микрочипов, пока не ясно.

McLaren представил Artura в феврале 2021 года. Спорткар базируется на новой платформе MCLA (McLaren Carbon Lightweight Architecture), которая адаптирована под гибридную силовую установку. У модели подвеска с адаптивными амортизаторами (могут работать в трёх режимах – Comfort, Sport и Track): спереди двойные поперечные рычаги, сзади – «пятирычажка». Автомобиль снабдили карбон-керамическими тормозами, у передних дисков диаметр равен 390 мм (6-поршневые суппорты), у задних – 380 мм (4-поршневые).



На фото: салон McLaren Artura

Artura – это подключаемый гибрид. В основе силовой установки модели находится бензиновый мотор V6 (заводской индекс М630) с непосредственным впрыском топлива и двумя турбокомпрессорами, его рабочий объём равен 2993 куб.см. Отдача двигателя составляет 585 л.с., а максимальный крутящий момент – 585 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями, в который интегрирован электромотор (95 л.с., 225 Нм). Ведущие колёса – задние. Совокупная мощность системы равна 680 л.с. (720 Нм).



Позади кресел располагается литий-ионная батарея ёмкостью 7,4 кВт*ч. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 30 км пробега без участия ДВС, правда, при этом есть ограничения на максимальную скорость – не выше 130 км/ч. На разгон с места до первой «сотни» McLaren Artura в гибридном режиме требуется 3,0 секунды, до 200 км/ч – 8,3 секунды, а до 300 км/ч – 21,5 секунды. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Сухая масса нового гибрида McLaren равна 1395 кг, снаряженная – 1498 кг. В Artura установлены новые облегчённые кресла-ковши Clubsport (опционально доступны более тяжёлые и комфортные сидения). В списке электронных помощников водителю числятся: адаптивный круиз-круиз контроль, способный работать в пробках, и система распознавания дорожных знаков, автоматически ограничивающая скорость движения.

