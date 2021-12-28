Кризис в разгаре: мировой автопром по итогам 2021 года не досчитается почти 10 млн машин

Большинство автопроизводителей, занимающихся выпуском так называемых массовых моделей, в текущем году испытывают трудности: многим приходится объявлять о простоях и периодически уходить на внеплановые каникулы из-за вызванных пандемией коронавируса проблем: речь идёт, в частности, о нехватке комплектующих (микрочипов) на производстве. Стало известно, скольких машин не досчитаются конвейеры заводов по всему миру по итогам текущего года.



Предприятия автомобильных компаний в текущем году выпустят на 9,6 млн автомобилей меньше, чем было изначально запланировано. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на исследование аналитиков из LMC Automotive. Несмотря на такой прогноз со знаком «минус», в текущем году ожидается прирост по отношению к «ковидному» 2020-му. Предполагается, что в 2021 году с конвейеров по всему миру сойдёт порядка 84,9 млн легковых автомобилей (на 12% больше, чем годом ранее).

Кстати, ранее прогноз был более пессимистичным. Так, в сентябре в IHS Markit предположили, что по итогам года дефицит полупроводников приведёт к тому, что автозаводы выпустят на 10,6 млн автомобилей меньше, чем указано в годовом плане. В обеих компаниях аналитики считают, что дефицит микрочипов сохранится до 2023 года. Также по их мнению, ситуация для производителей машин, скорее всего, особенно не улучшится до второй половины 2022-го.



По мнению главы LMC Automotive Джастина Кокса, ситуацию в текущем году удалось улучшить за счёт того, что в самом глобальном автопроме теперь лучше справляются с некоторыми проблемами, связанными, в частности, с цепочкой поставок. Он добавил, что некоторые решения, принятые ещё в начале кризиса, сейчас начинают давать свои плоды.

Судя по исследованию LMC, в текущем году заметнее всего нехватка полупроводников сказалась на европейских автопроизводителях: выпуск легковых машин в этом регионе по итогам 2021-го окажется на 3 млн машин меньше по сравнению с запланированными объёмами. Конечно же, это не может не сказаться и на результатах продаж машин. Не так давно мы рассказывали о том, как «лихорадило» старосветский рынок, к примеру, в ноябре: бывший некогда лидером Volkswagen Golf оказался аж на 35 месте!



Напомним, все перечисленные проблемы актуальны в том числе и для российского автопрома. В конце прошлой недели стало известно о прогнозе для отрасли, с которым выступил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, «дефицит продукции автопрома для потребителей», вероятно, «будет сохраняться ещё первую половину следующего года» (то есть ситуация стабилизируется в лучшем случае не раньше середины лета 2022-го).

По словам главы ведомства, сейчас Минпромторг продолжает работу с радиоэлектронной промышленностью, микроэлектроникой. Правда, по приблизительным подсчётам, результат этой деятельности можно будет ощутить не раньше чем через 2-2,5 года.



Конечно же, проблемы автопрома влияют и на продажи новых легковых машин в России. Предполагается, что за счёт мнимо высоких результатов первой половины 2021-го по итогам года рынок останется в «плюсе» – в пределах 4% (вероятно, будет реализовано около 1,6 млн автомобилей).

