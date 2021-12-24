Минпромторг РФ передумал: дефицит автомобилей в 2022 году сохранится

Как мы уже отмечали ранее, сейчас российский автомобильный рынок находится в довольно своеобразном и «подвешенном» состоянии. Из-за низкой базы, то есть внушительного провала авторынка в 2020 году, когда дилеры из-за пандемии коронавируса в течение нескольких месяцев практически не продавали машины, пока что продажи новых автомобилей находятся в «плюсе». Однако в течение последних месяцев на рынке наблюдается «минус», причём он вызван не столько спадом спроса, сколько проблемами с предложением.



Проблема вызвана тем, что заводы по всему миру, в том числе и в России, не могут полноценно функционировать и выпускать достаточное количество машин из-за нехватки полупроводников. Отметим, совсем недавно, в начале текущей недели в Министерстве промышленности и торговли РФ сделали весьма оптимистичный прогноз, согласно которому проблема с недостатком микрочипов будет решена в первом квартале 2022 года. Информацией тогда поделились в ТАСС со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Однако теперь мнение по этому вопросу высказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. И оно оказалось другим. Так, в интервью телеканалу «Россия 24» министр заявил о том, что «дефицит продукции автопрома для потребителей», который ощущается в стране сегодня, вероятно, «будет сохраняться ещё первую половину следующего года». А значит, ситуация стабилизируется в лучшем случае не раньше середины лета 2022-го.



Денис Мантуров отметил, что дефицит машин связан в первую очередь с тем, что по-прежнему имеются «ограничения по поставке автокомпонентов». Он добавил, что сейчас ведомство продолжает работу с радиоэлектронной промышленностью, микроэлектроникой. Предполагается, что результат этой деятельности можно будет увидеть примерно через 2-2,5 года.

Судя по информации АЕБ, в течение первых одиннадцати месяцев текущего года на российском рынке было продано 1 439 045 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (этот результат на 6,9% больше по сравнению с показателем января-ноября 2020-го). Если же сравнить нынешний результат с аналогичным периодом «доковидного» 2019-го, то спад составит 8,9%.



Отметим, обычно в России в преддверии Нового года наблюдается всплеск продаж новых автомобилей: чаще всего, клиенты хотят успеть оформить дорогостоящую покупку до традиционного роста цен в новом году. В этом декабре на рынке из-за дефицита машин, вероятно, будет зафиксирован «минус». Ожидается, что за счёт мнимо высоких результатов первой половины 2021-го по итогам года рынок останется в «плюс» (в пределах 4%), всего будет реализовано около 1,6 млн автомобилей. Для сравнения, в «докризисном» 2019-ом клиенты в РФ купили почти 1,76 млн машин.

Любопытно, что даже в условиях дефицита машин власти обсуждают возможность возвращения программы льготного автокредитования. Не исключено, что господдержку запустят после того, как дефицит машин уйдёт в прошлое. Отметим, в 2022 году из бюджета на эти цели планируется выделить 10,3 млрд рублей.

