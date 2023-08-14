Mengshi 917: китайский аналог GMC Hummer EV с крутым дизайном и заоблачной ценой

Китайская госкорпорация Dongfeng Motor готовится вывести на рынок первенца нового бренда Mengshi — рамный внедорожник M-Hero 917, он будет предложен с гибридной и полностью электрической силовыми установками на выбор. Электрическая версия с четырьмя двигателями располагает совокупной мощностью 1088 л.с.

Бренд Mengshi был запущен в прошлом году как гражданская ветвь дочерней компании Dongfeng Mengshi Military Vehicles, что производит внедорожники и колёсные бронемашины для нужд армии и спецслужб КНР. Mengshi переводится с романизированного китайского на английский как Warrior, на русский — как «воин». Первой модели присвоен индекс 917 вместе со странной аббревиатурой M-Hero, которую можно увидеть на руле и навесном кофре багажной двери: M — это, видимо, Mengshi, а Hero расшифровывается как High-Tech Electrical Reform Off-Road. Между тем на стадии концепта, представленного год назад, внедорожник назывался Mengshi M-Terrain.

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В основе Mengshi 917 лежит разработанная с нуля для новой марки модульная рамная платформа Mora (расшифровывается как Mengshi Off-Road Architecture) с полностью независимой подвеской и поворотной задней осью, облегчающей маневрирование на дорогах и бездорожье. Габаритная длина Mengshi 917 — 4987 мм, ширина — 2080 мм, высота — 1935 мм, колёсная база — 2950 мм. Американский GMC Hummer EV, которым явно вдохновлялись китайский дизайнеры, чуть крупнее (длина — 4999 мм, колёсная база — 3218 мм), зато у «китайца» более сложный, если не сказать избыточный, дизайн с множеством граней и «когтистой» светотехникой. Любопытно, что наружные петли передних дверей появились уже у серийной машины, на концепте их не было.



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Салон Mengshi 917 выглядит брутально, но при этом дорого и богато: на передней панели — сразу три экрана (приборный, мультимедийный и пассажирский), в отделке много кожи, дерева и металла. Управление ездовыми режимами возложено на визуально сложную конструкцию из двух рычагов и кнопок на центральном тоннеле, среди внедорожных режимов есть «брод», «грязь», «песок», «камни» и «снег».



Силовая установка электрической версии Mengshi 917 состоит из четырёх электромоторов (по одному мотору на колесо), их максимальная совокупная отдача — 800 кВт (1088 л.с.) и 1400 Нм. До 100 км/ч электрический внедорожник со снаряженной массой 3293 кг разгоняется за 4,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 195 км/ч. Полного заряда батареи ёмкостью 142,74 кВт·ч хватит на 505 км пробега по китайскому циклу CLTC.

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Отдача plug-in гибридной версии пока не рассекречена, известно лишь, что у неё будут три электромотора и ДВС в качестве удлинителя электрического запаса хода. Электрический запас хода гибридного внедорожника составляет 156 км, ДВС удлиняет его до 825 км.



В онлайн-конфигураторе Mengshi 917 есть несколько интересный опций, в том числе энергоёмкая пружинная подвеска вместо стандартной пневматической, синтезатор рёва ДВС с наружными колонками, квадрокоптер с камерой, лебёдка, полноценная запаска на багажной двери и экспедиционный багажник на крышу﻿.

Полноценная премьера Mengshi 917 состоится на следующей наделе в рамках автосалона в Чэнду, но на сайте Mengshi уже ведётся приём предварительных заказов. Цены, как ожидается, будут находиться в диапазоне от 700 000 до 1 600 000 юаней (от 9,5 млн до 21,7 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть Mengshi 917 окажется одним из самых дорогих внедорожников на китайском рынке.



Добавим, что в феврале этого года марка Mengshi представила семейство тяжёлых дизельных внедорожников MS20/MS600 с ещё более монструозным, чем у Mengshi 917, дизайном.

