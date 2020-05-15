Мера поддержки «не прошла»: страховые компании не дадут скидок на ОСАГО безработным

Полис ОСАГО является обязательным документом для каждого водителя в стране. По данным за первый квартал 2020 года, средний ценник «автогражданки» (для физических лиц) равен примерно 5460 рублей. При этом молодым автовладельцам с небольшим стажем вождения оформление договора обходится дороже. Тем временем, многие жители РФ сейчас находятся в непростой ситуации: из-за угрозы распространения коронавируса всех настоятельно попросили оставаться дома и выходить только в случае необходимости. Результатом стало то, что часть граждан потеряла работу, ведь не все компании смогли перевести сотрудников на «удалёнку» или позволить себе платить зарплату неработающему персоналу.



На днях стало известно о том, что депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил помочь автомобилистам, лишившимся работы в период введения режима повышенной готовности. Со своей идеей он обратился к президенту Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорю Юргенсу. Он считает, что в нынешнее непростое время (до конца 2020-го) страховщики должны продавать безработным водителям полисы со скидкой в размере 50%. Дело в том, что этот документ обязательный, так что покупать его в любом случае придётся (тем, у кого есть потребность в вождении).

В РСА уже успели отреагировать на инициативу Ивана Сухарева. По словам главы союза, экономика страхования построена таким образом, что если компания получила по полису меньше денег, то она должна и соответственно меньше выплатить (при наступлении страхового случая). Так что в случае 50-процентной скидки на ОСАГО будет и 50-процентная выплата. Причём в этом сегменте страхуется ответственность водителя, так что половину выплаты (в случае ДТП) получит не он, а потерпевший в аварии по его вине. Даже если бы подобная норма была бы принята, пострадавшей стороне пришлось бы взыскивать оставшуюся часть причитающейся ему выплаты через суд напрямую с виновника. Это значит, что в итоге такой безработный клиент может оказаться в ещё более плачевном материальном положении.



Игорь Юргенс также добавил, что предоставление таких скидок невозможно по закону, так как страховщики рассчитывают цену полисов строго в рамках тарифного коридора, определённого Центробанком (сейчас базовую ставку разрешено выбирать из диапазона от 2746 до 4942 рублей). Он пояснил, что льготы, подобные предлагаемой депутатом, окажутся нарушением, которое карается ЦБ. Не забыл президент РСА также напомнить о том, что сейчас ОСАГО «балансирует на грани убыточности».

Правда, есть вариант, при котором введение скидки на ОСАГО для безработных всё-таки возможно. Для этого нужно найти финансовый источник, который сможет покрывать страховщикам недостающую часть цены полиса. Подобный порядок действовал на заре «автогражданки» в России: тогда 50-процентная скидка предоставлялась малоимущим и людям с ограниченными физическими возможностями, при этом доплату компании получали через органы соцобеспечения. По словам Игоря Юргенса, эта схема была «бюрократически сложной, но рабочей». В любом случае этот вопрос нужно обсуждать с Банком России.



Недавно стало известно о том, что Госдума РФ в трёх чтениях одобрила законопроект, предполагающий, что ОСАГО станет дороже для злостных нарушителей ПДД (речь идёт о тех нарушениях, которые были оформлены сотрудниками ГИБДД вручную). Кроме того, принятые поправки вводят временный режим продажи полисов без диагностических карт. Правда, автовладельцам всё равно придётся отправить машину на техосмотр после того, как отменят режим повышенной готовности. Эти нормы вступят в силу после того, как их одобрит Совет Федерации и президент РФ.

