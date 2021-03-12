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Mercedes-AMG готовит следующий родстер SL: новые изображения

12.03.2021 60 0 0

Немцы покажут свою новинку позже в текущем году. Пока что автомобиль находится на стадии дорожных испытаний.

 

Результаты бренда Mercedes-Benz в Европе весьма неплохие с учётом сложившейся ситуации. За последние несколько лет динамика была в основном положительной, но продажи, конечно, снизились по итогам 2020-го. За прошлый год дилеры бренда сумели реализовать 749 162 автомобиля, что на 17,4% меньше, чем годом ранее (спад в том числе из-за ковида). Однако, несмотря на значительный «минус», марка по-прежнему лидирует в гонке так называемой «большой немецкой тройки»: показатель BMW за указанный период – 673 724 шт. (-18,3%), у Audi – 601 844 шт. (-18,8%).

У немецкой марки есть подразделение для «заряженных» автомобилей – с приставкой AMG. В скором времени модельный ряд суббренда пополнится за счёт новинки, речь идёт об очередном Mercedes-AMG SL. Родстер, который компания выпускала до недавнего времени, был на конвейере с 2012 года. Выпуск автомобиля серии R231 был прекращён летом минувшего года. Теперь компания занимается разработкой новинки – родстера SL с заводским индексом R232.

Разрабатываемая модель сейчас находится на стадии дорожных испытаний. Причём в компании решили отметить этот факт, заодно напоминая о «двухдверке», с помощью публикации нескольких снимков замаскированного автомобиля, проходящего финальные зимние тесты. Судя по снимкам, новый Mercedes-AMG SL получит серьёзно переработанные переднюю часть и корму (в стиле других актуальных моделей немецкого бренда). Кроме того, родстер получит крупный задний спойлер, похожий аналогичный элемент на Mercedes-AMG GT.

В салоне тоже ожидаются заметные изменения: появится второй ряд сидений (скорее, диван для сумок, так как посадочная формула спорткара – 2+2). В последний раз двухрядная версия у SL была примерно двадцать лет назад. Ещё одна серьёзная замена – мягкий верх вместо жёсткой складной крыши (такой вариант тоже ранее использовался, на автомобилях серии R129).

Важно то, что впервые за историю модели, SL получит систему полного привода: как рассказали в компании, новый родстер снабдили трансмиссией 4Matic+ (предполагает наличие многодисковой муфты в приводе передних колес).

Автомобиль может базироваться на той же платформе, что и следующее поколение AMG GT. По предварительным данным, у «двухдверки» Mercedes-AMG SL под капотом будет 2,0-литровая «турбочетвёрка» AMG с отдачей примерно в 400 л.с. Кроме того, ожидается, что в гамме останется и 4,0-литровый двигатель V8. Не исключено, что линейку пополнит и версия подзаряжаемого гибрида, при этом совокупная мощность её силовой установки будет равна примерно 800 л.с.

Судя по заявлению немцев, премьера нового родстера Mercedes-AMG SL пройдёт позже в текущем году; более точные сроки пока не называются. Ориентировочных цен новинки тоже пока нет, скорее всего, их назовут ближе к дебюту «двухдверки».

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