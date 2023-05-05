Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe: лёгкий, но путанный рестайлинг 6-цилиндровых версий

Младшие, 6-цилиндровые версии GT 43 4Matic+ и GT 53 4Matic+ спортивного лифтбека теперь спереди с трудом отличимы от 8-цилиндровых, при этом как опция предлагается новый V8 Styling Package, делающих 6-цилиндровые машины менее похожими на 8-цилиндровые.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe дебютировал весной 2018 года и с тех пор общего комплексного рестайлинга у него не было — только точечные обновки. Сегодня компания Mercedes-AMG объявила, что немного изменила дизайн 6-цилиндровых версий GT 43 4Matic+ и GT 53 4Matic+. Для них прежде была доступна опция V8 Styling Package (в Германии стоит 3451 евро), делающая 6-цилиндровые лифтбеки более похожими на 8-цилиндровые.Теперь передний бампер из прежнего пакета V8 Styling стал базовым (показан на синей машине), а дизайн кормы почти не изменился — добавлена лишь хромированная планка между выхлопными патрубками.

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Пакет V8 Styling по-прежнему доступен в виде опции (показан на серебристой машине), но в обновлённом виде: задний бампер с более крупными рёбрами диффузора и более фигурной чёрной секцией — такой же, как был у прежнего V8 Styling Package, а вот передок дизайнеры сильно перекроили. В новом V8 Styling Package прорезь для радиаторной решётки увеличена за счёт прироста в нижней части (площадь самой решётки при этом не изменилась), расширен и сплющен нижний воздухозаборник, появились новые, гораздо более узкие боковые воздуховоды.



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Получается, что с новым V8 Styling Package лифтбеки с 6-цилиндровыми моторами будут менее похожи на 8-цилиндровые — это, конечно, настоящий маркетинговый курьёз. Тем не менее сам по себе новый V8 Styling Package выглядит довольно оригинально и желающие его заказать наверняка найдутся.



Вместе с рестайлингом 6-цилиндровые лифтбеки получили расширенную базовую комплектацию: в неё вошли прежде доступные в виде опции люк в крыше с электроприводом и беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, обновлена графика фирменной мультимедийной системы MBUX.



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Техническая начинка не изменилась: рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый бензиновый турбомотор М 256 на версии GT 43 4Matic+ выдаёт максимальные 367 л.с. и 500 Нм, на версии GT 53 4Matic+ — 435 л.с. и 520 Нм. В обеих версиях бензиновому двигателю при разгонах ассистирует 48-вольтовый стартер-генератор мощность 22 л.с. Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift, привод — только полный. Сохранилась ли после рестайлинга заднеприводная версия GT 43, непонятно — в пресс-релизе она не указана. Версия GT 43 4Matic+ разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, максимальная скорость — 270 км/ч, у версии GT 53 4Matic+ соответствующие показатели составляют 4,5 с и 285 км/ч.



На вершине гаммы Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe по прежнему находится plug-in гибридная версия 63 S E Performance мощностью 843 л.с.

