Mercedes-AMG может выпустить новый кроссовер: первое изображение

Автомобили бренда Mercedes-Benz пользуются высоким спросом по всему миру, в том числе и в «домашнем регионе», в Европе. Так, в 2019 году дилеры бренда реализовали 906 548 единиц, что на 3,3% больше чем годом ранее. С января по октябрь текущего года клиенты купили 590 549 машин немецкой марки (-21,8%), однако, нынешний «минус» можно объяснить в том числе последствиями «коронакризиса».



Рендер нового кроссовера Mercedes-AMG

У концерна Daimler есть подразделение Mercedes-AMG, которое в основном занимается созданием спортивных версий серийных моделей бренда Mercedes-Benz. Такие модификации обычно имеют иную внешность, другие настройки подвески, а также более мощные моторы. Уже давно ходят слухи о том, что подразделение AMG занимается разработкой нового кроссовера, однако пару лет назад немецкий производитель заявил, что не будет разрабатывать такой автомобиль.

Теперь же, судя по недавнему отчёту Daimler (в нём было заявлено о планах по расширению моделей «подбрендов» Maybach, G-Class и AMG), новинка, вероятно, снова находится на повестке дня. По сведениям испанского издания motor.es, у подразделения в разработке уже находится новый SUV, который обещает присоединиться к четырёхдверному купе AMG GT (впоследствии он его, скорее всего, заменит, так как для этой модели преемник не предусмотрен).



На фото: четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT 53 1 / 2 На фото: четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT 53 2 / 2

Сведений о предполагаемой новинке по сути пока нет. Ожидается, что Mercedes разместит её в модельном ряду таким образом, чтобы автомобиль оказался между GLE и GLS. При этом новый кроссовер предположительно будет короче по сравнению с так называемым «четырёхдверным купе». Ориентировочный срок презентации нового спортивного кросса – 2023 год.

Хотя по-прежнему нет подтверждения о том, дали ли модели «зелёный свет», ничто не мешает художникам предполагать, как будет выглядеть новый кроссовер, разработанный подразделением Mercedes-AMG. Рендерами будущего спортивного SUV поделился motor.es. Судя по изображению, кроссовер получит узнаваемую переднюю часть, но с головной оптикой более узкой формы. Линии кузова отсылают нас к модели британского бренда – Range Rover Velar. Предполагается, что салон будет рассчитан лишь на четверых седоков.



На фото: Range Rover Velar 1 / 2 На фото: Range Rover Velar 2 / 2

Точной информации о «начинке» нового кроссовера пока нет. Стоит ожидать, что шильдик AMG гарантирует, что под капотом окажется двигатель с солидным количеством «лошадок» и внушительным крутящим моментом. Не исключено, что у нового SUV бренда появится модификация E Performance, которая предполагает наличие электрифицированной силовой установки.

Ожидается, что конкуренцию новинке составит будущий флагманский кроссовер BMW – X8 M. Кстати, баварцы пока тоже не подтвердили, что разрабатывают соответствующую модель, но при этом весной 2020-го компания подала заявку в патентное бюро Германии на регистрацию соответствующего товарного знака.

