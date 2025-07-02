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  • Mercedes-AMG отправляет в отставку CLA 45 S: объявлен старт продаж прощальной версии

Mercedes-AMG отправляет в отставку CLA 45 S: объявлен старт продаж прощальной версии

02.07.2025 88 0 0

Дилеры немецкой марки уже начали принимать заказы на «заряженные» седан и универсал с прибавкой Final Edition. Первые покупатели получат свои машины в начале следующего года.

Компания Mercedes‑Benz в марте 2025 года представила купеобразный седан CLA третьего поколения, в его основе лежит платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Так что сейчас немецкий производитель продолжает прощаться с предшественником, дебютировавшим ещё в 2019-м: на данный момент «топор занесён» над «горячими» версиями седана и универсала Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+.

На фото: седан Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ Final Edition

Пресс-служба бренда официально сообщает о том, что дилеры начали принимать заказы на прощальную версию модели – Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition. Приём заявок от клиентов марки продлится до конца текущего года, а первые «заряженные» машины доберутся до своих покупателей в начале 2026 года. Цены спецверсии в компании при этом не обнародовали.

Прощальные четырёх- и пятидверный варианты Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ получили кузов в оттенках либо Manufacturer Mountain Grey Magno, либо Night Black Uni. Чёрно-жёлтая графика есть на корпусах наружных зеркал, а также на передних дверях – крупное изображение индекса модели. Кроме того, особенные седан и универсал получили 19-дюймовые матово-чёрные кованые колёсные диски с контрастным жёлтым логотипом AMG и лавровым венком на ступицах.

На фото: универсал Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ Final Edition

Модель получила глянцево-чёрные тормозные суппорты с белыми логотипами AMG и затемнённые хромированные патрубки выхлопной системы. Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ Final Edition получил также пакеты AMG Night Plus и AMG Aerodynamics Plus. В них входит дополнительный чёрный и затемнённый хромированный декор, а также подросший сплиттер в нижней части переднего бампера, большой фиксированный задний спойлер у седана / увеличенный спойлер на багажной двери у универсала и иной диффузор в нижней части заднего бампера.

В салоне установлены кресла AMG Performance, они получили чёрную обивку MB-Tex и микрофиброй с ярко-жёлтыми вставками и аналогичной контрастной прострочкой, а на подголовниках имеется вышитая надпись с индексом модели – «45 S». Рулевое колесо отделано кожей наппа и микрофиброй с жёлтой прострочкой. Аналогичного цвета элементы присутствуют на дверных картах, напольных ковриках и порогах дверей.

Под капотом у Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ Final Edition располагается 2,0-литровая турбочетвёрка, мощность которой составляет 421 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. В пару к этому мотору предлагается восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. Вне зависимости от типа кузова на разгон с места до «сотни» такому Mercedes-AMG CLA 45 S требуется 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 270 км/ч.

На фото: салон Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ Final Edition

Отметим, совсем недавно стало известно о том, что новый Mercedes-Benz CLA – третьего поколения – сейчас идёт нарасхват: в компании решили, что будут производить его круглосуточно (завод в немецком Раштатте начинает работать в три смены).

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