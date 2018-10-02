Как заявили в Mercedes, одной из главных задач дизайнеров при разработке нового B-Class было «визуально вывести» модель из сегмента MPV. Судя по всему, со своей работой стилисты справились: «бэшка» уже не выглядит как скучный семейный автомобиль, теперь она больше напоминает увеличенную копию родственного хэтча A-класса. Кстати, колесная база – такая же, как у родственника, она равна 2729 мм (+30 мм по сравнению с предыдущим компактвэном).
Интерьер тоже оформили в стиле A-Class. Во всех версиях нового компактвэна имеется виртуальная «приборка», объединенная с тачскрином мультимедиа-системы: в базовых комплектациях – это два экрана диагональю семь дюймов каждый, в среднем варианте исполнения у мультимедиа дисплей 10,25”, у топового B-класса уже два больших «планшета».
В компании заявили, что ширина салона на уровне локтей стала больше на 33 мм. Спинка задних кресел разделена в пропорции 40:20:40, со следующего года для заказа будет доступен диван с продольной регулировкой в диапазоне 140 мм. С таким диваном объем багажника «под шторкой» составляет 455-705 литров (у прежнего B-Class – фиксированные 488 литров). А со сложенным вторым рядом кресел грузовой отсек нового компактвэна равен 1540 литрам (у предшественника – 1547 литров).
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