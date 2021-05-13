Mercedes-Benz GLC нового поколения появится в 2022 году: новое изображение

Несмотря на конец жизненного цикла нынешнего поколения, кроссовер по-прежнему остаётся одной из самых популярных моделей в своём сегменте на домашнем рынке.

Немецкая компания Mercedes-Benz наладила производство кроссовера GLC (его индекс – Х253) в 2015 году. Рестайлинг модель первого поколения пережила в 2019-ом. Пиковым для паркетника был 2018 год: тогда дилеры в Европе реализовали 125 143 экземпляра. Затем результаты постепенно снижались. Так, в 2020 году клиенты купили 99 160 автомобилей, что на 9,1% меньше, чем годом ранее (этот спад можно объяснить последствиями пандемии коронавируса). Теперь производитель занимается разработкой нового поколения GLC.



На фото: актуальный Mercerdes-Benz GLC

Mercedes-Benz представит «второй» GLC весной следующего года. Сейчас прототипы полностью нового автомобиля тестируются на дорогах общего пользования: машины, тщательно замаскированные плёнкой уже попадались в объективы фотошпионов. Информации о том, как будут выглядеть новинка, пока нет, что даёт возможность художникам пофантазировать на тему внешности GLC второй генерации.



Ранее дизайнер Kolesa.ru предлагал оценить свой вариант экстерьера нового Mercedes-Benz GLC: эти рендеры мы публиковали в конце марта 2021 года. Теперь свою версию предлагает художник испанского издания motor.es. Предполагается, что кроссовер второго поколения вырастет на несколько миллиметров в длину, увеличится и его колёсная база; ширина, вероятно, останется прежней, а высота окажется ниже. В итоге пропорции практически сохранятся, но автомобиль будет выглядеть спортивнее.



В целом у «второго» кроссовера останется узнаваемый фирменный стиль Mercedes-Benz. Боковые зеркала заднего вида теперь крепятся к дверным панелям (у текущего поколения GLC они расположены в основании окон передних дверей). Головная оптика получит более узкую и вытянутую в длину форму. Спереди изменится нижняя часть бампера с интегрированным воздухозаборником и радиаторная решётка, которой сменят и форму, и узор.

Изображений кормы и салона будущей новинки в испанском издании не предоставили. Ожидается, что у GLC, который дебютирует в 2022 году, будет передняя панель, позаимствованная у нового Mercedes-Benz C-Class. Перед водителем окажется крупный виртуальный щиток приборов, а по центру расположится большой сенсорный экран современной мультимедийной системы.



Рендер Mercedes-Benz GLC нового поколения

В основу кроссовера GLC следующего поколения ляжет модульная платформа MRA (Modular Rear Architecture), на которой базируется новый С-Class. В моторную гамму паркетника, вероятно, войдут бензиновые и дизельные четырёхцилиндровые двигатели, кроме того, в линейке будет несколько гибридных версий (речь идёт о «мягких» и подключаемых гибридах). Всем модификациям предложат только девятиступенчатую автоматическую коробку передач 9G-Tronic.

Отметим, несмотря на конец жизненного цикла нынешнего поколения, кроссовер GLC по-прежнему остаётся одной из самых популярных моделей в своём сегменте на домашнем рынке. Ценник в Германии стартует с отметки в 49 629 евро, что эквивалентно 4,43 млн рублей по текущему курсу.

