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  • Mercedes-Benz готовится к презентации EQXX: новинка засветилась на новом тизере

Mercedes-Benz готовится к презентации EQXX: новинка засветилась на новом тизере

26.11.2021 87 0 0

Немецкая компания назвала дату премьеры концепта будущего электромобиля: его покажут 3 января 2022 года.

 

Прошлый «ковидный» год «больно» ударил по многим представителям глобального авторынка, сказалось это в том числе на продажах новых машин в Европе. Не стал исключением и немецкий бренд Mercedes-Benz: здесь дилеры реализовали за указанный период 749 162 экземпляра, что на 17,4% меньше, чем годом ранее. В текущем году у бренда по-прежнему «минус»: за январь-сентябрь клиенты купили 492 702 автомобиля, что на 4,2% меньше, чем за первые три квартала 2020-го.

Первый тизер Mercedes-Benz EQXX

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продолжает следовать актуальным «батарейным» тенденциям и инвестирует в развитие электромобилей. Напомним, сейчас у бренда есть собственная «зелёная» линейка EQ: её первенцем стал кроссовер EQC, затем появились и другие модели. Роль флагмана, к примеру, играет большой лифтбек EQS – новинка была полностью рассекречена весной текущего года.

В дальнейшем «розеточное» семейство Mercedes-Benz станет шире. Так, ранее компания распространила несколько тизеров шоу-кара EQXX и пообещала показать этот футуристичный концепт в 2022 году. Теперь стала известна дата презентации новинки: её покажут «целиком», а не «по частям» в начале следующего года – 3 января.

Второй тизер Mercedes-Benz EQXX

Дату презентации будущей новинки назвал член правления концерна Daimler Маркус Шефер, также на своей странице в соцсети LinkedIn он разместил новый тизер будущей электрической новинки. В Mercedes-Benz решили сосредоточиться на том, чтобы сделать дать EQXX максимальную аэродинамическую эффективность. Предполагается, что коэффициент аэродинамического сопротивления у этого прототипа окажется ниже, чем у обтекаемого лифтбека EQS (напомним, его значение 0,20, для сравнения, у S-Class – 0,22). Вместо традиционных боковых зеркал концепт получит камеры, которые будут передавать изображение на экраны, находящиеся внутри машины.

Судя по изображениям будущей новинки, Mercedes-Benz EQXX получит светодиодную головную оптику, такую же полосу через ширину передней части, которая соединяет фары, а также светодиодные задние фонари. Кроме того, на новом тизере хорошо заметен рельефный капот электрокара.

Третий тизер Mercedes-Benz EQXX

Как сообщалось ранее, по предварительным подсчётам, запаса хода на одной зарядке такому автомобилю должно хватить на 1000 км (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP). О «начинке» информации пока нет, известно только, что разработкой техники для EQXX занимаются сотрудники подразделения Mercedes F1.

Пока что неизвестно, появится ли в линейке немецкой марки серийный автомобиль, в основу которого ляжет шоу-кар EQXX. Однако, очевидно, что в любом случае компания намерена использовать те технологии, с которыми дебютирует концепт, при создании будущих электромобилей бренда Mercedes-Benz.

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