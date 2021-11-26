Mercedes-Benz готовится к презентации EQXX: новинка засветилась на новом тизере

Прошлый «ковидный» год «больно» ударил по многим представителям глобального авторынка, сказалось это в том числе на продажах новых машин в Европе. Не стал исключением и немецкий бренд Mercedes-Benz: здесь дилеры реализовали за указанный период 749 162 экземпляра, что на 17,4% меньше, чем годом ранее. В текущем году у бренда по-прежнему «минус»: за январь-сентябрь клиенты купили 492 702 автомобиля, что на 4,2% меньше, чем за первые три квартала 2020-го.
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продолжает следовать актуальным «батарейным» тенденциям и инвестирует в развитие электромобилей. Напомним, сейчас у бренда есть собственная «зелёная» линейка EQ: её первенцем стал кроссовер EQC, затем появились и другие модели. Роль флагмана, к примеру, играет большой лифтбек EQS – новинка была полностью рассекречена весной текущего года.
В дальнейшем «розеточное» семейство Mercedes-Benz станет шире. Так, ранее компания распространила несколько тизеров шоу-кара EQXX и пообещала показать этот футуристичный концепт в 2022 году. Теперь стала известна дата презентации новинки: её покажут «целиком», а не «по частям» в начале следующего года – 3 января.
Дату презентации будущей новинки назвал член правления концерна Daimler Маркус Шефер, также на своей странице в соцсети LinkedIn он разместил новый тизер будущей электрической новинки. В Mercedes-Benz решили сосредоточиться на том, чтобы сделать дать EQXX максимальную аэродинамическую эффективность. Предполагается, что коэффициент аэродинамического сопротивления у этого прототипа окажется ниже, чем у обтекаемого лифтбека EQS (напомним, его значение 0,20, для сравнения, у S-Class – 0,22). Вместо традиционных боковых зеркал концепт получит камеры, которые будут передавать изображение на экраны, находящиеся внутри машины.
Судя по изображениям будущей новинки, Mercedes-Benz EQXX получит светодиодную головную оптику, такую же полосу через ширину передней части, которая соединяет фары, а также светодиодные задние фонари. Кроме того, на новом тизере хорошо заметен рельефный капот электрокара.
Как сообщалось ранее, по предварительным подсчётам, запаса хода на одной зарядке такому автомобилю должно хватить на 1000 км (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP). О «начинке» информации пока нет, известно только, что разработкой техники для EQXX занимаются сотрудники подразделения Mercedes F1.
Пока что неизвестно, появится ли в линейке немецкой марки серийный автомобиль, в основу которого ляжет шоу-кар EQXX. Однако, очевидно, что в любом случае компания намерена использовать те технологии, с которыми дебютирует концепт, при создании будущих электромобилей бренда Mercedes-Benz.
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