Mercedes-Benz опубликовал тизер GLB перед скорой премьерой

Предсерийный концепт кроссовера компания показала в апреле 2019 года в рамках Шанхайского автосалона.

Компания распространила в социальных сетях тизер, который приоткрывает «завесу тайны» над новинкой – кроссовером Mercedes-Benz GLB. На самом деле тайны, как таковой, уже нет: в Шанхае весной была представлена почти серийная версия модели, несмотря на то, что создатели продолжали упирать на статус концепта.

Тизер нельзя назвать особенно содержательным, однако, он показывает узкие задние фонари кроссовера и намекает на высокотехнологичный интерьер. В компании назвали GLB умным, как смартфон, и практичным, как мультитул. Известно, что серийную модель официально представят летом, хотя точная дата дебюта пока не называется.

Новая модель немецкого бренда займёт в модельном ряду место между GLA и GLС. По габаритам автомобиль совсем немного уступает второму из названных SUV: его длина составляет 4 634 мм (на 20 мм короче), размер колёсной базы – 2 829 мм (меньше на 40 мм). GLB базируется на платформе от А-Class с поперечным расположением силового агрегата. Это позволило разработчикам сделать салон 7-местным, хотя третий ряд сидений скорее условный: места там немного, при этом разложенные кресла «съедают» и багажник.

Внешность GLB скорее всего заинтересует тех, кто скучает по угловатому на вид кроссоверу GLK: его в 2015 году заменил GLC с более сглаженными чертами. Несмотря на то, что граней нет и у GLB, он отчасти напоминает GLK из-за мало наклонённых передних стоек, большой площади остекления и чуть «оквадраченных» колёсных арок.

Судя по предсерийному концепту, салон GLB во многом схож с нынешним В-Class. Это видно, к примеру, по подрулевому селектору коробки передач, по блоку из трёх воздуховодов по центру, а также, по паре экранов (диагональ каждого равна 10,25 дюйма).

Официальной информации о моторной гамме Mercedes-Benz GLB пока нет. Представленный на автосалоне в Шанхае концепт получил 224-сильный бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра, его максимальный крутящий момент составил 350 Нм. Он оснащается 8-ступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями и системой полного привода с муфтой отбора мощности на заднюю ось, которая может быть полностью заблокирована в режиме off-road.

Предполагается, что у младшей серийной версии под капотом окажется 136-сильная бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра. Этот мотор разработан концерном Daimler совместно с Renault-Nisssan: такой же двигатель получит купеобразный паркетник Renault Arkana, выпускающийся в РФ. Помимо этого в линейке ожидаются экономичные plug-in гибриды и заряженные AMG-версии.

Судя по «буквенному» позиционированию, по цене Mercedes-Benz GLB должен оказаться дешевле более статусного GLC. Его цена на сегодняшний день стартует с отметки 3,65 млн рублей. Ранее сообщалось, что по предварительным данным, стандартный посвежевший GLC будут собирать в России.