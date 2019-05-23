Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре

Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре

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В Москве состоялась мировая премьера серийной версии купеобразного кроссовера Renault Arkana, и одновременно был дан старт продаж. Цены за богато оснащённый автомобиль в лимитированном исполнении Edition One начинаются с отметки в 1 419 990 рублей. Более доступные версии появятся у дилеров через несколько недель.
 

Arkana – судя по всему, главная новинка российского авторынка в этом году, и в Renault, осознавая всю важность момента, пригласили на презентацию самого Николя Мора, бывшего главу АВТОВАЗа, а ныне старшего вице-президента группы Renault и её операционного директора в регионе Евразия. Мор назвал Аркану «любимым ребёночком» и ласково потрепал её за ушко (зеркало заднего вида). Андрей Панков, генеральный директор Renault Россия, горячо поблагодарил за поддержку в рождении нового прекрасного автомобиля отсутствовавшего на презентации мэра Москвы Сергея Собянина. А Энтони Грейд, вице-президент по дизайну Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, усмотрел в интерьере Арканы признаки автомобиля бизнес-класса – дескать, просторно, современно и качественно.

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На картинках интерьер и впрямь выглядит нарядно и респектабельно, но пищущей братии не терпелось пощупать его своими руками, и, как только доступ к презентационным машинам был открыт, сотни пальцев одновременно стали мять переднюю панель и дверные карты Арканы в поисках мягкого пластика. Увы, мягкого пластика жаждущие нежности пальцы в машине не обнаружили: лишь на дверных поручнях есть обивочка из кожзама, чтобы локтям было поприятнее, но именно мягкого пластика, за который многие так любят французские машины, в Аркане нет.

У Арканы много отцов, на этом фото трое из них (слева направо): Энтони Грейд, Николя Мор и Андрей Панков.

У Арканы много отцов, на этом фото трое из них (слева направо): Энтони Грейд, Николя Мор и Андрей Панков.

Вообще, судя по уже вышедшим публикациям и видеороликам об Аркане, мало кто заметил, что интерьер созданного для России кроссовера во многом напоминает европейский Duster второго поколения, который до нашей страны пока не добрался: та же общая архитектура передней панели, приборы, руль, блок климат-контроля. Однако у Арканы свои более элегантные прямоугольные дефлекторы системы вентиляции вместо дастеровских «кругляшей» и более современная мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Android Auto, Apple CarPlay, Яндекс.Авто. Топ-версии Арканы кроме того могут похвастать аудиосистемой Bose с восемью громкоговорителями в салоне и сабвуфером в багажнике, очень стильным окрашенным в цвет кузова смарт-ключом, светодиодной подсветкой салона (8 цветов на выбор)  – такой роскоши у Дастера нет.

Видно, что Arkana хочет казаться дорогим и статусным автомобилем, который на голову или даже две выше в социальной иерархии, чем Duster, но некоторые генетические признаки бюджетного семейства всё же скрыть невозможно. Например, электропривода регулировок передних кресел нет даже за доплату. Нет электромеханического стояночного тормоза. Нет современных ассистентов водителя, таких как адаптивный круиз-контроль, система автоматического аварийного торможения, система удержания в полосе и т.д. Официальная версия гласит, что вся эта умная электроника в России мало востребована, неофициальная – что электрика у Арканы бюджетная, как у всего семейства В0, и нагрузить её новыми продвинутыми функциями просто невозможно.

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Также, по данным производителя, у Арканы некая новая SUV-платформа, но при этом уточняется, что оригинальных компонентов в ней лишь 55%. А откуда взялись остальные 45%? Всё оттуда же – проверенные временем узлы и агрегаты «тележки» B0, такие, например, как задние барабанные тормоза. На стильном купеобразном паркетнике 2019 года эти «сковородки», конечно, смотрятся нелепо, но представители Renault парируют, что жалоб на эти механизмы от клиентов не поступало – наоборот, все радуются, что сносу им нет, и колодки приходится менять редко. И тем не менее, было объявлено, что в будущем дисковые тормоза у Арканы появятся. Зачем, если барабанные – сплошной восторг? Затем, что несолидно это, покупатели требуют.

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Разработчики уверяют, что ни в одном другом автомобиле иностранного бренда мнение российского потребителя не учитывалось так трепетно, как в Аркане: даже форма кузова – лифтбек – была выбрана после проведения фокус-групп, а ведь был ещё вариант с кузовом седан, и если бы целевая аудитория проголосовала за три объёма, то были бы три. Лифтбек оказался красивее и практичнее: большая пятая дверь позволяет без проблем загрузить в багажник детскую коляску, велосипед и другие крупногабаритные вещи. Объём багажного отделения при этом далеко не рекордный: 508-1333 л у переднеприводных версий и 409-1234 л у полноприводных. Запаска сиротливо лежит под полкой без всякого органайзера…

Renault ARKANA

Ещё чуть-чуть о кузове. При колёсной базе в 2721 мм и солидных габаритах (длина – 4545 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1565 мм) можно было бы ожидать, что Arkana окажется очень просторной, но экспресс-осмотр в презентационной толчее показал, что свободного места совсем не много, особенно когда в салон набились тучные дядьки с рюкзаками и камерами. При росте 182 см сам за собой на заднее сиденье я поместился легко, даже с небольшим зазором между коленями и спинкой переднего кресла, но это точно не бизнес-класс, как обещал Энтони Грейд, а в лучшем случае добротный эконом.

Заявленный дорожный просвет у переднеприводных версий – 208 мм, у полноприводных – 205 мм. Система полного привода – такая же, как у Дастера, то есть возможность принудительной блокировки межосевой муфты у Арканы есть (работает на скорости до 80 км/ч).

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Теперь к двигателям. Первое время Arkana будет продаваться только с 1,33-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (150 л.с., 250 Нм) и вариатором в богатом исполнении Edition One. За переднеприводный кроссовер просят 1 419 900 рублей, за полноприводный – 1 499 990 рублей. Исполнение Edition One – лимитированное и вскоре будет выведено из оборота. Не исключено, что регулярные машины на «полном фарше» будут дороже, чем этот самый Edition One.

Вышеозначенный тубомотор разработан Renault совместно с Daimler, так что водители Арканы могут козырнуть в автотусовке тем фактом, что у них «мотор от Мерседеса» – А-классы с этим же двигателем по России уже бегают. На московский завод Renault межкорпоративный движок привозят из Испании, а вариаторы – из Мексики. Характер работы силового агрегата можно выбирать через вкладку меню с названием Multi-Sense, отсюда же регулируется уровень усилия на руле – доступны режимы Sport, Eco и индивидуальный MySense, в котором руль можно сделать полегче, а отклик двигателя более резким, либо наоборот – утяжелить руль и притупить двигатель, чтобы кушал меньше. Паспортный разгон до 100 км/ч составляет 10,2 секунды на переднем приводе и 10,5 секунд на полном. Представители фирмы сегодня особенно подчеркнули, что турбомотор можно спокойно кормить 92-м бензином, хотя на лючке бензобака написано, что допускается лить не ниже 95-го – не верьте глазам своим!

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Через несколько недель (точная дата не называется) у дилеров появятся более доступные Арканы с атмосферным 1,6-литровым мотором (114 л.с., 156 Нм) в паре с МКП или вариатором, причём двухпедальный вариант в данном случае может быть только переднеприводным. Понятно, что динамические качества довольно крупного кроссовера с таким мотором будут совсем грустные – зато цены, будем надеяться, порадуют потребителя.

2,0-литрового «атмосферника», как у Колеоса, на Аркане, увы, можно не ждать – его вообще будут постепенно выводить из арсенала Renault, заменяя более компактными и экологичными турбомоторами. Понятно, что многие покупатели предпочли бы именно лишние кубические сантиметры всем этим новомодным турбинам и непосредственному впрыску с высоким давлением, чувствительному к качеству топлива, но в этом вопросе французский производитель не смог пойти навстречу чаяниям российского потребителя.

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Маркетологи Renault полагают, что Arkana будет успешно конкурировать как с традиционными легковушками (седанами, хэтчбеками, лифтбеками), так и с кроссоверами, – мол, у нас уникальный продукт, первый доступный купеобразный кроссовер (прежде такой кузов предлагался только в премиум-сегменте), и его форма отличается эстетической и функциональной универсальностью – проще говоря, нравится большинству. В числе брендов-соперников назывались Kia, Hyundai, Skoda, VW и даже родственный Nissan, но не было упомянуто ни одной китайской марки. Некоторые коллеги осторожно произносили при топ-менеджерах Renault слово Haval, ведь эта китайская марка скоро начнёт производить на своём заводе в Тульской области купеобразный паркетник F7x – прямой конкурент Арканы. Но оценить перспективы соперничества с Хавейлом представители французской фирмы оказались не готовы. Или не хотели. Между тем очень интересный может получиться сравнительный тест: Renault Arkana против Haval F7x. Будем надеяться, что нам удастся свести эти машины вместе.

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