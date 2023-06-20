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  • Mercedes-Benz рассекретил новый E-Class Estate: универсал стал крупнее, багажник – меньше

Mercedes-Benz рассекретил новый E-Class Estate: универсал стал крупнее, багажник – меньше

20.06.2023 91 0 0

«Сарай» немецкой марки появится в продаже на европейском рынке грядущей осенью. Цены компания обнародует позже.

Четырёхдверная версия Mercedes-Benz E-Class следующей генерации (серии W214) была представлена в конце апреля текущего года, а теперь немецкий производитель полностью рассекретил новый универсал этой модели – серии S214. Внешность пятидверки, получившей более обтекаемую форму кузова, в целом изменилась по тому же принципу, что и у сменившего поколение седана.

На фото: Mercedes-Benz E-Class Estate нового поколения

Расстояние между осями у Mercedes-Benz E-Class Estate увеличилось на 22 мм до 2961 мм (аналогично седану), а длина при этом выросла лишь на 4 мм до 4949 мм (у четырёхдверки показал такой же, но прибавка составила 14 мм). Ширина обеих версий подросла на 28 мм (до 1880 мм), а в высоту «сарай» добавил только 1 мм (теперь – 1469 мм), тогда как прибавка седана – 8 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx у новинки сократился с 0,27 до 0,26.

Объём багажника пятидверного E-Class нового поколения сократился: у «обычных» универсалов теперь 615 литров – вместо 640 литров, которыми мог похвалиться предшественник. При этом показатель вырос на 10 литров при сложенных сидениях второго ряда – до 1830 литров. У подзаряжаемых гибридов объём багажника составляет 460 литров (на 20 литров меньше, чем у универсала предыдущей генерации), при сложенном диване – 1675 литров (на 15 литров больше).

Список стандартного оснащения модели включает в себя 17-дюймовые колёсные диски, сервопривод багажной двери, электропривод складывания спинки заднего дивана (делится в пропорции 40:20:40), а также заднюю пневматическую подвеску, которая меняет положение кузова в зависимости от нагрузки. Топовым версиям положены «катки» размером 21 дюйм. Отметим, у нового универсала нет такой опции, как складной двухместный диван, исполняющий роль третьего ряда сидений (хотя у предшественника она имеется).

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Mercedes-Benz E-Class Estate следующей генерации изначально предложат в трёх версиях с четырёхцилиндровыми 2,0-литровыми двигателями: вариант E 200 оснащается бензиновым мотором мощностью 204 л.с.; E 220 d получил 197-сильный дизель; а ещё на старте продаж дилеры получат подзаряжаемый гибрид E 300 e с 204-сильной бензиновой турбочетвёркой, которая идёт в комплекте с 129-сильным электродвигателем. Совокупная отдача этой установки составляет 312 л.с. У всех исполнений девятиступенчатый автомат 9G-Tronic и задний привод.

На фото: салон Mercedes-Benz E-Class Estate нового поколения
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На фото: салон Mercedes-Benz E-Class Estate нового поколения
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На фото: салон Mercedes-Benz E-Class Estate нового поколения
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На фото: салон Mercedes-Benz E-Class Estate нового поколения
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Подзаряжаемые гибриды оснащаются батареей ёмкостью 25,4 кВт*ч (расположена за вторым рядом сидений). Запас хода при движении только на электротяге у таких новых E-Class достигает 100 км, однако скорость при этом не должна превышать 140 км/ч.

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У универсала, как и у нового седана, впоследствии появятся версии с полным приводом, а также модификации с шестицилиндровыми моторами. Отметим, для четырёхдверки уже был анонсирован вариант E 400 e 4Matic с форсированным до 252 л.с. турбомотором, а совокупная отдача системы у него равна 381 л.с.

В продаже на европейском рынке Mercedes-Benz E-Class Estate следующего поколения появится грядущей осенью. О стоимости новинки в компании расскажут позднее (кстати, ценник седана пока тоже не обнародован).

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