Mercedes-Benz собирается продать свой российский автомобильный завод

Немецкая марка Mercedes-Benz в течение последних двух лет занимала второе место среди премиальных брендов на российском авторынке, уступая лишь BMW. По статистике АЕБ, за 2020-ый дилеры реализовали здесь 38 815 единиц (у баварцев на счету – 42 721 шт.). В течение 2021 года результат Мерседеса в РФ составил 43 011 шт. (у BMW – 46 802 шт.). Сейчас в стране продолжается весьма болезненный для представителей отрасли передел авторынка: появилась новая информация о том, что ждёт бизнес Mercedes-Benz.



На фото: Mercedes-Benz GLS

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией в автопроме и на рынке недвижимости, компания Mercedes-Benz намеревается продать свой завод по сборке автомобилей, который расположен в Есипово (Московская область). Эта площадка принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», в которой 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», ещё 80% владеет головная компания Mercedes-Benz.

По сведениям издания, российский завод немецкой компании уже выставлен на продажу. Кроме того, сообщается, что сделка на данный момент находится на заключительной стадии: предположительно в роли покупателя выступит российский дилер, однако, по данным источника, у Mercedes-Benz имеются «проблемы с документами», какие именно, не уточняется.



На фото: завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Основным претендентом на покупку завода в Подмосковье, вероятно, является дилер «Автодом». Сообщается, что в переговорах, касающихся сделки, участвует Корпорация развития Московской области. Предположительно в эту сделку могут быть также включены права дистрибутора бренда на авторынке РФ. Ранее стало известно, что Мерседес намерен продать офисные площади и сервис (они расположены в здании в подмосковных Вешках).

При этом, по мнению Сергея Удалова из «Автостата», сделки по продаже завода, офиса марки и по передаче прав дистрибутора могут быть не связаны друг с другом. Он пояснил, что российская компания может купить завод, но при этом она не сможет использовать его для выпуска автомобилей Mercedes-Benz, так как для этого потребуются поставки от авторизованных производителей компонентов при поддержке штаб-квартиры, которой, очевидно, в нынешних условиях ждать не стоит.



На фото: Mercedes-Benz GLE

Как сообщает источник издания, немецкий производитель пока не вернул инвестиции, потраченные на запуск производства машин в РФ (завод начал работу только в 2019 году). По этой причине концерн, вероятно, может попытаться сохранить возможность обратного выкупа своей производственной площадки. Не исключается вариант, что покупкой завода в Есипово заинтересуются китайские компании.

Отметим, официального комментария от производителя о будущем Mercedes-Benz в РФ пока нет. В местном представительстве отметили лишь, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России».

