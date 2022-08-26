Бизнес ×
  • Mercedes-Benz собирается продать свой российский автомобильный завод

Mercedes-Benz собирается продать свой российский автомобильный завод

26.08.2022 119 0 1

По предварительным данным, в роли покупателя производственной площадки в Подмосковье может выступить дилер «Автодом».

 

Немецкая марка Mercedes-Benz в течение последних двух лет занимала второе место среди премиальных брендов на российском авторынке, уступая лишь BMW. По статистике АЕБ, за 2020-ый дилеры реализовали здесь 38 815 единиц (у баварцев на счету – 42 721 шт.). В течение 2021 года результат Мерседеса в РФ составил 43 011 шт. (у BMW – 46 802 шт.). Сейчас в стране продолжается весьма болезненный для представителей отрасли передел авторынка: появилась новая информация о том, что ждёт бизнес Mercedes-Benz.

На фото: Mercedes-Benz GLS

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией в автопроме и на рынке недвижимости, компания Mercedes-Benz намеревается продать свой завод по сборке автомобилей, который расположен в Есипово (Московская область). Эта площадка принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», в которой 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», ещё 80% владеет головная компания Mercedes-Benz.

По сведениям издания, российский завод немецкой компании уже выставлен на продажу. Кроме того, сообщается, что сделка на данный момент находится на заключительной стадии: предположительно в роли покупателя выступит российский дилер, однако, по данным источника, у Mercedes-Benz имеются «проблемы с документами», какие именно, не уточняется.

На фото: завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Основным претендентом на покупку завода в Подмосковье, вероятно, является дилер «Автодом». Сообщается, что в переговорах, касающихся сделки, участвует Корпорация развития Московской области. Предположительно в эту сделку могут быть также включены права дистрибутора бренда на авторынке РФ. Ранее стало известно, что Мерседес намерен продать офисные площади и сервис (они расположены в здании в подмосковных Вешках).

При этом, по мнению Сергея Удалова из «Автостата», сделки по продаже завода, офиса марки и по передаче прав дистрибутора могут быть не связаны друг с другом. Он пояснил, что российская компания может купить завод, но при этом она не сможет использовать его для выпуска автомобилей Mercedes-Benz, так как для этого потребуются поставки от авторизованных производителей компонентов при поддержке штаб-квартиры, которой, очевидно, в нынешних условиях ждать не стоит.

На фото: Mercedes-Benz GLE

Как сообщает источник издания, немецкий производитель пока не вернул инвестиции, потраченные на запуск производства машин в РФ (завод начал работу только в 2019 году). По этой причине концерн, вероятно, может попытаться сохранить возможность обратного выкупа своей производственной площадки. Не исключается вариант, что покупкой завода в Есипово заинтересуются китайские компании.

Отметим, официального комментария от производителя о будущем Mercedes-Benz в РФ пока нет. В местном представительстве отметили лишь, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России».

Россия авторынок производство бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Урал-292: что внутри у самой крутой советской автомагнитолы и почему она была такой дорогой На этой магнитоле закончилось аутентичное советское кар-аудио – после нее заводы полностью перешли на отверточную сборку китайских «балалаек», а после – и на заказы готовой продукции в Азии... 3188 0 9 24.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если виновник скрылся с места ДТП, и можно ли получить страховые выплаты Недавно мы разбирались в том, что грозит за оставление места ДТП и в каких случаях можно уехать с места ДТП законно и безнаказанно. Но что делать, если вы оказались в обратной ситуации: ва... 843 0 31 22.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai i40 Если вы ищете крупный седан для себя и семьи, но цены на новые автомобили сегмента D кажутся вам совершенно неподъемными, то можно обратиться к свежим вариантам на вторичном рынке. И если за... 3028 14 1 21.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16623 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11964 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 7556 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings