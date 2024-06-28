Mercedes-Benz решил солидно потратиться на ДВС и рестайлинг S-Class

Автопроизводители по всему миру зафиксировали замедление спроса на электромобили, в этом списке и Mercedes-Benz. Как мы сообщали ранее, это привело к тому, что руководству немецкой компании пришлось переписать план по производству «зелёных» машин. Отмечается, что Мерседесу не удастся в полном объёме перейти на «электрички» к 2030 году даже в Европе (соответствующая стратегия была озвучена в 2021-м).

На фото: логотип Mercedes-Benz

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус в ходе недавнего интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche заявил о том, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания «продержатся до 2030-х годов» (более точного срока пока нет). При этом такие моторы должны соответствовать всё более строгим требованиям, а для соответствующей модернизации необходимы масштабные инвестиции.



На фото: актуальный флагман Mercedes-Benz S-Class

Ола Келлениус подчеркнул, что компания снова вкладывает в развитие двигателей внутреннего сгорания больше денег. По его словам, только в текущем году марка с «трёхлучевой звездой» потратит 14 млрд евро на модернизацию подразделения легковых автомобилей. Глава Mercedes-Benz подчеркнул, что эти средства пойдут на современные «технологии сжигания топлива», а также на электрификацию и цифровизацию. Сколько из общей суммы компания потратит именно на ДВС, не уточняется, но, по его словам «сумма больше, чем планировалось ранее».



Кроме того, Ола Келлениус рассказал о плановом обновлении флагмана бренда – Mercedes-Benz S-Class – в середине жизненного цикла, которое намечено на 2026 год. Напомним, актуальная модель седьмого поколения (с заводским индексом W223) была представлена осенью 2020-го. Кстати, на прошлой неделе дизайнер Kolesa.ru показал, как, возможно, будет выглядеть рестайлинговый S-класс.



Глава Mercedes-Benz пояснил, что компания вложила в обновление S-Class с новым двигателем внутреннего сгорания «гораздо больше средств, чем обычно тратит на рестайлинг». Ожидается, что в дальнейшем в семействах будущих моделей бренда окажется ещё больше гибридных версий.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz S-Class

Отмечается, что производитель намерен вывести свои традиционные силовые агрегаты на «самый высокий технологический уровень». Ола Келлениус добавил, что в случае если бы компания не стала инвестировать внушительные суммы в ДВС сейчас, она бы прекратила их производство в 2027-2028 годах, так как они не смогли бы соответствовать требуемым нормам выбросов.



В компании не отказываются от своих «зелёных» планов и проектов, однако некоторые сроки сдвигаются. Так, сейчас в Mercedes-Benz озвучили цель, согласно которой к концу десятилетия половина поставок должна будет приходиться на гибриды и электромобили (ранее предполагалось, что это произойдёт уже к 2025-му). Кроме того, производитель не отказывается от строительства восьми гигафабрик по производству батарей, хотя и отмечает, что они начнут работать «немного позже». По-прежнему в силе остаётся и проект разработки новой платформы для будущих электромобилей линейки EQ.

