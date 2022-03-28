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  • Mercedes-Benz T-Class: ещё один родственник Renault Kangoo раскроется в апреле

Mercedes-Benz T-Class: ещё один родственник Renault Kangoo раскроется в апреле

28.03.2022 293 0 0

На данный момент опубликован лишь тизер модели Т-класса. Не исключено, что техника такая же, как у «второго» Citan, ведь «тэшка», по сути, представляет собой его роскошную версию.

 

О создании T-Class немецкий премиум-бренд объявил задолго до премьеры Citan второй генерации: так было решено именовать самые богатые модификации каблучка (аналогичным образом разделены V-Class и Vito). Предвестником всего семейства стал электрический прототип EQT, дебютировавший в самом начале прошлого года. В том же 2021-м представили и товарный «второй» Mercedes-Benz Citan, у него две версии – грузовая и пассажирская (последняя носит «фамилию» Tourer). Причем «немец» по-прежнему является родственником Renault Kangoo, только речь о «французе» уже третьего поколения, вдобавок модели постарались развести (в том числе, и внешне). И вот, наконец, анонсирован вэн Т-класса – судя по тизеру, уже серийный.

Mercedes-Benz T-Class
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Mercedes-Benz T-Class
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Концепцию слегка скорректировали – теперь это не просто роскошная версия Ситана, но еще и вэн для любителей активного образа жизни. Модели T-Class достался иной передний бампер, плюс переделали радиаторную решетку. Также обещан просторный салон, кроме того, у новинки, очевидно, расширенный список оборудования – в  частности, ей могли отрядить полноценную виртуальную «приборку», которая не положена Citan.

Mercedes-Benz Citan Tourer нового поколения
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Mercedes-Benz Citan Tourer нового поколения
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Mercedes-Benz Citan Tourer нового поколения
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О технике пока не рассказали. Скорее всего, Mercedes-Benz T-Class предложат с теми же моторами, что и Citan (общие с Renault Kangoo, но со своими настройками): это турбодизель 1.5 (75, 95 или 116 л.с.) и бензиновый турбомотор 1.3 (102 или 131 л.с.). Коробки – шестиступенчатая «механика» или 7DCT. При этом все же не исключено, что у T-Class еще будут гибридные версии.

Онлайн-премьера намечена на 26 апреля текущего года. Позже на рынок выйдет электрический Т-Class – товарное воплощение упомянутого выше Mercedes-Benz Concept EQT.

Электрический концепт Mercedes-Benz EQT
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Электрический концепт Mercedes-Benz EQT
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Электрический концепт Mercedes-Benz EQT
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Электрический концепт Mercedes-Benz EQT
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Прежде считалось, что новый T-Class может добраться и до России. Но в связи с известными событиями дальнейшее присутствие Мерседеса на российском рынке в принципе под большим вопросом (как и многих других марок).

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