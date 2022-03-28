Mercedes-Benz T-Class: ещё один родственник Renault Kangoo раскроется в апреле

На данный момент опубликован лишь тизер модели Т-класса. Не исключено, что техника такая же, как у «второго» Citan, ведь «тэшка», по сути, представляет собой его роскошную версию.

О создании T-Class немецкий премиум-бренд объявил задолго до премьеры Citan второй генерации: так было решено именовать самые богатые модификации каблучка (аналогичным образом разделены V-Class и Vito). Предвестником всего семейства стал электрический прототип EQT, дебютировавший в самом начале прошлого года. В том же 2021-м представили и товарный «второй» Mercedes-Benz Citan, у него две версии – грузовая и пассажирская (последняя носит «фамилию» Tourer). Причем «немец» по-прежнему является родственником Renault Kangoo, только речь о «французе» уже третьего поколения, вдобавок модели постарались развести (в том числе, и внешне). И вот, наконец, анонсирован вэн Т-класса – судя по тизеру, уже серийный.

Mercedes-Benz T-Class 1 / 2 Mercedes-Benz T-Class 2 / 2

Концепцию слегка скорректировали – теперь это не просто роскошная версия Ситана, но еще и вэн для любителей активного образа жизни. Модели T-Class достался иной передний бампер, плюс переделали радиаторную решетку. Также обещан просторный салон, кроме того, у новинки, очевидно, расширенный список оборудования – в частности, ей могли отрядить полноценную виртуальную «приборку», которая не положена Citan.



Mercedes-Benz Citan Tourer нового поколения 1 / 3 Mercedes-Benz Citan Tourer нового поколения 2 / 3 Mercedes-Benz Citan Tourer нового поколения 3 / 3

О технике пока не рассказали. Скорее всего, Mercedes-Benz T-Class предложат с теми же моторами, что и Citan (общие с Renault Kangoo, но со своими настройками): это турбодизель 1.5 (75, 95 или 116 л.с.) и бензиновый турбомотор 1.3 (102 или 131 л.с.). Коробки – шестиступенчатая «механика» или 7DCT. При этом все же не исключено, что у T-Class еще будут гибридные версии.



Онлайн-премьера намечена на 26 апреля текущего года. Позже на рынок выйдет электрический Т-Class – товарное воплощение упомянутого выше Mercedes-Benz Concept EQT.

Электрический концепт Mercedes-Benz EQT 1 / 4 Электрический концепт Mercedes-Benz EQT 2 / 4 Электрический концепт Mercedes-Benz EQT 3 / 4 Электрический концепт Mercedes-Benz EQT 4 / 4

Прежде считалось, что новый T-Class может добраться и до России. Но в связи с известными событиями дальнейшее присутствие Мерседеса на российском рынке в принципе под большим вопросом (как и многих других марок).

