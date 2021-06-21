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  • Mercedes-Benz тестирует новый подключаемый гибрид GLC: кроссовер проехался на камеру

Mercedes-Benz тестирует новый подключаемый гибрид GLC: кроссовер проехался на камеру

21.06.2021 169 0 0

Предполагается, что немецкая марка покажет гибридную модификацию модели следующей генерации только в конце 2022-го – начале 2023 года.

 

Продажи актуального кроссовера Mercedes-Benz GLC снижаются в Европе в течение последних двух лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали на старосветском рынке 99 160 экземпляров, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. При этом в «докризисном» 2019-ом продажи модели просели на 12,8%. В текущем году ситуация начала выправляться: так, в январе-апреле клиенты купили 29 066 кроссоверов, что на 4,3% больше, чем в первой трети 2020-го.

Как мы сообщали ранее, немецкий производитель сейчас занимается разработкой нового поколения GLC. Компания Mercedes-Benz представит «второй» GLC весной следующего года. Прототипы модели уже тестируются на дорогах общего пользования: раньше в объективы фотошпионов уже попадались замаскированные тестовые образцы «обычных» будущих GLC, а теперь на камеру проехался вариант подключаемого гибрида. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.

Если ожидается, что версии «следующего» кроссовера с бензиновыми и дизельными двигателями появятся в 2022 году, то дебюта подключаемого гибрида «второго» Mercedes-Benz GLC придётся подождать либо до конца того же года, либо до 2023-го. По данным издания, программа испытаний нового PHEV-паркетника началась совсем недавно.

Предполагается, что кроссовер второго поколения станет на несколько миллиметров длиннее, также увеличится и его колёсная база. Вероятно, ширина модели в ходе смены поколений останется прежней, а вот в высоту автомобиль будет ниже. Ожидается, что у «второго» GLC останется узнаваемый фирменный стиль Mercedes-Benz. Боковые зеркала заднего вида теперь крепятся к дверям, а не к основанию окон передних дверей, как у актуальной версии. Как мы отмечали ранее, фары стали более узкими и вытянутыми в длину. Иной станет нижняя часть переднего бампера с интегрированным воздухозаборником; кроме того, решётке радиатора сменят форму и узор.

Ожидается, что у «второго» Mercedes-Benz GLC интерьер будет частично перекликаться с новым C-Class, в частности, речь идёт об оформлении передней панели. Перед водителем расположат крупная (диагональ пока не уточняется) виртуальная «приборка», а в центре установят большой сенсорный экран современной мультимедийной системы (размер тачскрина также будет уточнён позже).

Напомним, первыми на рынок обещают выйти версии нового кроссовера, оснащённые 2,0-литровыми четырёхцилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами. О «начинке» подключаемых гибридных версий, которые появятся в продаже позже, пока известно немногое: ожидается, что версий будет две – у обеих в оснащение войдёт батарея, обеспечивающая максимальный запас хода до 100 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Не исключено, что в ходе смены генерации гибриду Mercedes-Benz GLC решили не менять силовую установку, хотя показатели мощности, возможно, слегка подрастут. Отметим, у нынешней версии PHEV отдача составляет 318 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм.

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