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  • Mercedes-Benz Vito может «поджарить» пассажира: объявлен отзыв в России

Mercedes-Benz Vito может «поджарить» пассажира: объявлен отзыв в России

19.08.2020 118 0 0

Под отзыв попали коммерческие автомобили Mercedes-Benz Vito, реализованные на нашем рынке официальными дилерами в период с июля 2014 года по июнь 2018 года. На них необходимо устранить риск короткого замыкания дополнительной АКБ, размещённой под правым передним сиденьем.

 

Согласно документам американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), ещё в ноябре 2016 года концерн Daimler обнаружил, что вследствие ошибки в технической документации на автомобили Mercedes-Benz Vito (в США продаётся под именем Metris), снабжённые дополнительным аккумулятором по креслом переднего пассажира, не установлена защитная крышка. Дополнительный аккумулятор нужен для работы системы stop&start, он находится в ящике, к которому крепится пассажирское кресло. С обратной стороны этого ящика имеется сервисное отверстие для доступа к этому аккумулятору. Если в отверстие попадёт какой-нибудь токопроводящий предмет и коснётся полюсов аккумулятора, то произойдёт короткое замыкание.

Изначально специалисты Daimler посчитали, что риска это отверстие не представляет: на машинах с переборкой между кабиной и кузовом положить в него что-либо практически невозможно, да и в пассажирских версиях отверстие не воспринимается как место для хранения. Тем не менее в феврале 2018 года стало известно об инциденте в Китае: в одном из местных Vito из-за короткого замыкания загорелось переднее пассажирское сиденье (на нём в это время, к счастью, никто не сидел). Расследование показало, что полюса аккумулятора замкнул гибкий водяной шланг с металлическими наконечниками.

В сентябре 2019 года Daimler внедрил защитную крышку для дополнительного аккумулятора на версиях Vito без переборки, а в октябре того же года решил, что нельзя исключать риск короткого замыкания и на машинах с переборкой (и это правильно, так как китайский инцидент произошёл не с посторонним предметом в батарейном отсеке, а со штатным шлангом). В результате был объявлен глобальный отзыв, который только сейчас докатился до России, где затронет 1246 автомобилей — список их VIN-номеров можно скачать здесь.

На все находящиеся в группе риска Vito будет установлена защитная крышка дополнительного аккумулятора, процедура займёт на сервисе 10 минут.

Ранее на этой неделе по отзыв попали ещё 9 автомобилей Mercedes-Benz V-Class/Vito (список VIN-номеров здесь), но по другой причине, а именно риска отслоения обивки от подголовников кресел из-за отсутствия или неправильного монтажа крепёжных элементов. При аварии головы седоков могут соприкоснуться не с мягкой обивкой, а с металлическим каркасом подголовников, и получить травмы. Отзывная кампания подразумевает бесплатную замену подголовников.

Дополнение: Сегодня из-за некачественных подголовников Daimler отозвал в России ещё 45 автомобилей автомобилей Mercedes-Benz V-Class/Vito, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Россия отзывы отзывные кампании Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito

 

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