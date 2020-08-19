Mercedes-Benz Vito может «поджарить» пассажира: объявлен отзыв в России

Согласно документам американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), ещё в ноябре 2016 года концерн Daimler обнаружил, что вследствие ошибки в технической документации на автомобили Mercedes-Benz Vito (в США продаётся под именем Metris), снабжённые дополнительным аккумулятором по креслом переднего пассажира, не установлена защитная крышка. Дополнительный аккумулятор нужен для работы системы stop&start, он находится в ящике, к которому крепится пассажирское кресло. С обратной стороны этого ящика имеется сервисное отверстие для доступа к этому аккумулятору. Если в отверстие попадёт какой-нибудь токопроводящий предмет и коснётся полюсов аккумулятора, то произойдёт короткое замыкание.
Изначально специалисты Daimler посчитали, что риска это отверстие не представляет: на машинах с переборкой между кабиной и кузовом положить в него что-либо практически невозможно, да и в пассажирских версиях отверстие не воспринимается как место для хранения. Тем не менее в феврале 2018 года стало известно об инциденте в Китае: в одном из местных Vito из-за короткого замыкания загорелось переднее пассажирское сиденье (на нём в это время, к счастью, никто не сидел). Расследование показало, что полюса аккумулятора замкнул гибкий водяной шланг с металлическими наконечниками.
В сентябре 2019 года Daimler внедрил защитную крышку для дополнительного аккумулятора на версиях Vito без переборки, а в октябре того же года решил, что нельзя исключать риск короткого замыкания и на машинах с переборкой (и это правильно, так как китайский инцидент произошёл не с посторонним предметом в батарейном отсеке, а со штатным шлангом). В результате был объявлен глобальный отзыв, который только сейчас докатился до России, где затронет 1246 автомобилей — список их VIN-номеров можно скачать здесь.
На все находящиеся в группе риска Vito будет установлена защитная крышка дополнительного аккумулятора, процедура займёт на сервисе 10 минут.
Ранее на этой неделе по отзыв попали ещё 9 автомобилей Mercedes-Benz V-Class/Vito (список VIN-номеров здесь), но по другой причине, а именно риска отслоения обивки от подголовников кресел из-за отсутствия или неправильного монтажа крепёжных элементов. При аварии головы седоков могут соприкоснуться не с мягкой обивкой, а с металлическим каркасом подголовников, и получить травмы. Отзывная кампания подразумевает бесплатную замену подголовников.
Дополнение: Сегодня из-за некачественных подголовников Daimler отозвал в России ещё 45 автомобилей автомобилей Mercedes-Benz V-Class/Vito, список их VIN-номеров можно скачать здесь.
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