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  • Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen стал самым дорогим в мире формульным болидом

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen стал самым дорогим в мире формульным болидом

03.02.2025 62 0 0

1 февраля на аукционе RM Sotheby's, проведённом в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, был продан уникальный гоночный Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen, на котором побеждал легендарный Хуан Мануэль Фанхио. Покупатель, имя которого не разглашается, заплатил за машину 51 155 000 евро.

Изготовленный в 1954 году Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen стал самым дорогим в мире гоночным автомобилем и вторым по стоимости автомобилем, когда-либо проданным на открытом аукционе. Первое место занимает ушедший с молотка в 2022 году дорожный Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска — за него заплатили 135 млн евро.

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Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen (слово Stromlinienwagen можно перевести с немецкого на русский как «обтекаемый автомобиль» или «автомобиль с обтекаемым кузовом») уникален тем, что это единственный автомобиль с закрытыми колёсами, побеждавший в гонках Формулы-1: на его счету Гран-при Франции 1954 года и Гран-при Италии 1954 и 1955 годов, все три гонки выиграл аргентинец Хуан Мануэль Фанхио.

У гоночного Mercedes-Benz W 196, разработанного под руководством легендарного немецкого конструктора Рудольфа Уленхаута, было несколько модификаций. Версия Stromlinienwagen с закрытыми колёсами допускалась тогдашними правилами Формулы-1 и использовалась командой Mercedes-Benz на скоростных трассах, в том числе на легендарной итальянской Монце с её профилированными поворотами, а на относительно медленных трассах с крутыми поворотами, где нужна была бóльшая маневренность, использовались версии с открытыми колёсами. В некоторых гонках участвовали одновременно машины с открытыми и закрытыми колёсами.

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Аукционный экземпляр с номером шасси 00009/54 и порядковым номером 16 — это буквально боевая машина, на которой добывались победы, что объясняет её высокую историческую ценность и цену. Рядный 2,5-литровый 8-цилиндровый двигатель с непосредственным механическим впрыском топлива и десмодромным приводом клапанов выдаёт от 257 до 290 л.с. в зависимости от настроек, коробка передач — 5-ступенчатая механика, максимальная скорость — около 290 км/ч.

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В 1965 году автомобиль с номером 00009/54 был передан в дар Музею автогонок в Индианаполисе (США), где хранился до недавнего времени в образцовом состоянии. Музей решил продать один из своих самых ценных экспонатов, чтобы пополнить свою коллекцию и реставрационный фонд. Вырученная сумма не обманула ожиданий сотрудников музея.

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