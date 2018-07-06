Mercedes-Benz «засветил» интерьер кроссовера GLE нового поколения

Штутгартская марка продолжает работать над новой генерацией кроссовера GLE W167. Об автомобиле и без того было известно достаточно много, теперь же появились официальные скетчи его салона.

Судя по опубликованным снимкам, которые появились в ведущих зарубежных автомобильных изданиях и затем были «слиты» на YouTube-канал Mercedes-Benz Maybach Fans, новое, четвёртое поколение GLE (ранее продавалось под названием ML) позаимствует дизайн передней консоли у новой генерации A-Class, а также получит мультимедийную систему MBUX. В переднюю панель будут вмонтированы два дисплея с диагональю 12,3 дюйма, которые будут объединены в единый кластер. Также на скетчах можно рассмотреть новый трёхспицевый руль с сенсорными панелями в духе рулевого колеса на новом S-Class, а также обратить внимание на отсутствие вращающейся шайбы-селектора.

По сравнению с рестайлинговой версией GLE актуального поколения W166, у нового GLE изменятся клавиши климат-контроля, которые получат иную текстуру.

Четвёртая генерация кроссовера GLE будет строиться на базе модульной платформы MHA (Modular High Architecture), которую он разделит с новым GLS. Вес кроссовера будет существенно снижен (по слухам, новый GLE «похудеет» до 1 800 килограмм, тогда как построенный на одной платформе с Jeep Grand Cherokee и Dodge Durango актуальный GLE весит порядка 2 100 килограмм), что позитивно повлияет на его динамические характеристики и топливную эффективность.

На фото: Mercedes-Benz GLE нового поколения. Рендер: Никита Чуйков, портал Колёса.ру

Со сменой поколения GLE, вероятно, получит совершенно иную гамму двигателей, которая будет позаимствована у E-Class W213: на смену атмосферной «шестёрке» объёмом 3,5 литра и отдачей в 306 сил, а также битурбированным «восьмёркам» объёмом 4,7 и 5,5 литра и мощностью 408-525 сил, должны прийти двухлитровые турбированные «четвёрки» M270 мощностью в районе 245 сил, трёхлитровые битурбированные «шестёрки» M256 со стартер-генератором и мощностью 435 сил, а также четырёхлитровый битурбированный V8 M178 на 570+ сил. Также, вероятно, кросс получит двухлитровый турбодизель OM654 на 245 сил и 2,9-литровый дизельный мотор OM656 на 340 сил. Кроме них будут и гибридные версии. Работать моторы будут, скорее всего, с девятискоростным «автоматом» 9G-Tronic. Вероятно, этими двигателями марка не ограничиться, но полная картина появится лишь после официальной презентации.

Презентация кросса должна состояться осенью текущего года.

В России цены на нынешнее поколение GLE начинаются с отметки в 4 050 000 рублей.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Mercedes-Benz обновил двухдверный C-Class.