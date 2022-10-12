Mercedes может представить новинку на базе Vision AMG: первое изображение

Предполагается, что модель может стать полностью электрической альтернативой четырёхдверному купе Mercedes-AMG GT. Вероятно, такой автомобиль появится на рынке в 2025 году.

Купе Mercedes-AMG GT выпускается с 2014 года, родстер присоединился к линейке в 2016-ом, а так называемое «четырёхдверное купе» появилось в 2018 году. В целом продажи всех модификаций модели в Европе снижаются в течение последних двух лет. По информации сайта Carsalesbase, по итогам прошлого года совокупный результат составил 2266 экземпляров (на 37,7% меньше, чем в 2020-ом). А в текущем году у модели плюс: за первые восемь месяцев европейцы купили 2013 единиц, что на 16,3% больше, чем в январе-августе прошлого года.

На фото: Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe 1 / 2 На фото: Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe 2 / 2

В дальнейшем у четырёхдверной модификации Mercedes-AMG GT может появиться либо полностью электрическая альтернатива, либо «зелёный» преемник. Предполагается, что в основу такой новинки, скорее всего, ляжет концепт Vision AMG. Напомним, шоу-кар был представлен в мае текущего года, в конкуренты ему прочат Porsche Taycan.



На фото: салон Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Информации о том, как будет выглядеть новая «электричка» от Mercedes-AMG (если такому проекту действительно дадут «зелёный свет»), пока нет. Свой вариант экстерьера новинки предлагает дизайнер испанского издания motor.es, в котором считают, что будущая модель спортивного подразделения немецкого производителя окажется седаном.



Рендер новинки Mercedes-AMG

Судя по рендеру, новинка Mercedes-AMG действительно многое может позаимствовать у шоу-кара Vision AMG. В частности, речь идёт о головной оптике выполненной в форме фирменных трёхлучевых звёзд, соединённых между собой светящейся полосой под линией капота. Ниже располагается заглушка в форме фамильной решётки радиатора, причём её снабдили вертикальными светящимися полосами и соответствующей окантовкой. Ещё одна светящаяся полоска интегрирована в сплиттер, расположенный в нижней части переднего бампера.



Концепт Vision AMG

Художник нарисовал будущей новинке традиционные боковые зеркала (у концепта были камеры заднего вида), утопленные дверные ручки и в целом весьма обтекаемый кузов. Предполагается, что коэффициент аэродинамического сопротивления у этой модели может оказаться ниже 0,20 (таков показатель флагманского лифтбека Mercedes-Benz EQS).



Каким окажется интерьер будущего «заряженного» седана Mercedes-AMG, пока неизвестно. Кстати, салон концепта Vision AMG компания тоже пока не демонстрировала. Ожидается, что внутри будет много пространства для водителя и пассажиров, а список оснащения составят самые современные помощники. Не исключено, что к началу следующего десятилетия модель оснастят автопилотом четвёртого уровня.



По предварительным данным, новинка может получить тяговый аккумулятор иного типа, ожидается, что запас хода такой «четырёхдверки» превысит 1000 км. Также этот автомобиль Mercedes-AMG, вероятно, получит некую новую более мощную «начинку» с более компактными осевыми электромоторами. В издании предполагают, что такая техника позволит модели соперничать с электромобилями бренда Porsche. На рынке седан ожидается примерно в 2025 году.

